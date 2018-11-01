В Ставрополе частные «Социальные аптеки» стали на одно слово короче

11:47
16 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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ООО «Социальная аптека» и ООО «Социальная аптека Ставрополь» исполнили предписание регионального УФАС о прекращении использования данного словосочетания на своих вывесках на точках продаж, расположенных в краевом центре. Напомним, на этом настаивало ГУП «Социальная аптека», которое начало работать под этим названием на фармрынке города значительно раньше, чем аффилированные ООО.

Ставропольское УФАС признало жалобу госпредприятия обоснованной и выдало частным компаниям предписание сменить в общей сложности 26 вывесок. Обращения ООО в центральный аппарат ФАС и судебные инстанции ни к чему не привели. Требование территориального антимонопольного органа было признано обоснованным. В случае неисполнения предписания компаниям грозили штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. руб., в дополнение к тем двум штрафам по 300 тыс. руб., которые уже были наложены на них за недобросовестную конкуренцию.

Судя по всему, руководство и ООО «Социальная аптека», и ООО «Социальная аптека Ставрополь» решили обойтись малой кровью и просто «закрыли» на вывесках слово «социальная», тогда как фирменный логотип с яблоком и слово «аптека» остались. Получить комментарий у директора обеих фирм по поводу того, как это отразилось на уровне продаж, оперативно не удалось. Ранее эксперты, опрошенные «ФВ», высказывали разные точки зрения по этому поводу. Одни считали, что нейминг на розничном фармацевтическом рынке уже не играет решающей роли для привлечения клиентов. Другие же полагали, что есть небольшая категория покупателей, которая верит вывескам и ориентируется по ним, выбирая среди конкурентов.

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