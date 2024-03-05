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В Тамбовской области...

В Тамбовской области экс-заведующую аптекой будут снова судить за взяточничество

05.03.2024
17:45
Екатерина Погонцева
Прокуратура Тамбовской области направила в суд новое уголовное дело в отношении бывшей заведующей аптекой медицинской организации. Женщину снова обвиняют в получении взятки за незаконные действия должностным лицом. В прошлом году ей уже вынесли обвинительный приговор по другому аналогичному делу.
Фото: Екатерина Погонцева

В Тамбовской области на рассмотрение суда направлено уголовное дело в отношении экс-заведующей аптекой областного ЛПУ. Ее имя не сообщается. Женщину обвиняют в получении взятки за незаконные действия должностным лицом (ч.3 ст.290 УК РФ), информирует пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте. В прошлом году обвиняемую уже признавали виновной по другому аналогичному делу.

Настоящее уголовное дело возбуждено в связи с тем, что, по версии следствия, в период с мая по ноябрь 2021 года заведующая аптекой ЛПУ, которая была председателем конкурсной комиссии по проведению торгов по закупке изделий медицинского назначения, получила взятку в 117,5 тыс. руб. за помощь одной из фирм выиграть аукцион. Для этого она якобы указала в конкурсной документации определенные характеристики товара и начальную максимальную цену контракта, которые давали преимущество ее «покровителю».

В прошлом году ее признали виновной в более крупном взяточничестве (в деле фигурируют другие торги). Тогда, по данным следствия, она получила взятку в 481 тыс. руб. Суд назначил ей штраф в размере 2 млн руб. 

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