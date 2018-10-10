В Татарстане бывшую владелицу аптек подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Деньги женщина брала под развитие бизнеса и обещала вернуть с процентами, когда дела пойдут в гору, однако в итоге возвратить долг не смогла. В долгах и аптечная сеть из 7 торговых точек, которую подсудимая создавала, начиная с 2010 года, – остаток непогашенной задолженности составляет без малого 14 млн руб.

При этом предпринимательница уверяет, что не знает половину людей, которые предъявляют ей финансовые претензии, а все средства на открытие аптек якобы были исключительно кредитные – 18 млн руб. она взяла в банке еще в 2012 году.

Сейчас подсудимая находится под домашним арестом. Следующее заседание назначено на 31 октября.