В Татарстане бывшую владелицу аптек подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

11:54
30 октября 2018

Екатерина Погонцева

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В городском суде Набережных Челнов на скамье подсудимых  бывшая владелица сети аптек. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, предпринимательница обманом получила у 19 человек в общей сложности 43 млн руб.

Деньги женщина брала под развитие бизнеса и обещала вернуть с процентами, когда дела пойдут в гору, однако в итоге возвратить долг не смогла. В долгах и аптечная сеть из 7 торговых точек, которую подсудимая создавала, начиная с 2010 года, – остаток непогашенной задолженности составляет без малого 14 млн руб.

При этом предпринимательница уверяет, что не знает половину людей, которые предъявляют ей финансовые претензии, а все средства на открытие аптек якобы были исключительно кредитные – 18 млн руб. она взяла в банке еще в 2012 году.

Сейчас подсудимая находится под домашним арестом. Следующее заседание назначено на 31 октября.

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