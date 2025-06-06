В Татарстане главу Минздрава региона освободили от должности

Глава Министерства здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин освобожден от должности по собственному желанию, указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

«Освободить Миннуллина Марселя Мансуровича от должности министра здравоохранения Республики Татарстан по собственному желанию», — цитирует документ ТАСС.

Отставка главы регионального Минздрава может быть связана с уголовным делом главного врача Нижнекамской Центральной районной больницы Руслана Валеева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как пишет издание «Реальное время», Валеев дал показания о том, что получал указания от должностных лиц Минздрава Татарстана, в том числе от министра.

По данным следствия, главврач в сговоре с чиновниками Минздрава Татарстана заключил госконтракты с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» на поставку лекарств за 8 млн руб. Препараты не были поставлены в нужном объеме.

Как писал «Медицинский вестник», Марсель Миннуллин официально вступил в должность министра здравоохранения Татарстана в марте 2023 года. До этого он занимал пост первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы по медицинской части.