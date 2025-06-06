БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиКарьера
В Татарстане главу...

В Татарстане главу Минздрава региона освободили от должности

06.06.2025
13:58
Дина Коблова
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин покинул свой пост. По данным СМИ, это может быть связано с показаниями против него в суде по делу о превышении должностных полномочий главврачом одной из больниц республики. Миннуллин возглавлял Минздрав региона два года.
Марсель Миннуллин | Фото: rkob.ru

Глава Министерства здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин освобожден от должности по собственному желанию, указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

«Освободить Миннуллина Марселя Мансуровича от должности министра здравоохранения Республики Татарстан по собственному желанию», — цитирует документ ТАСС.

Отставка главы регионального Минздрава может быть связана с уголовным делом главного врача Нижнекамской Центральной районной больницы  Руслана Валеева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как пишет издание «Реальное время», Валеев дал показания о том, что получал указания от должностных лиц Минздрава Татарстана, в том числе от министра.

По данным следствия, главврач в сговоре с чиновниками Минздрава Татарстана заключил госконтракты с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» на поставку лекарств за 8 млн руб. Препараты не были поставлены в нужном объеме.

Как писал «Медицинский вестник», Марсель Миннуллин официально вступил в должность министра здравоохранения Татарстана в марте 2023 года. До этого он занимал пост первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы по медицинской части.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.