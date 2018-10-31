В Томске ученые и фармкомпании обсудили перспективы развития фармацевтической отрасли

«Это вторая встреча СибГМУ и фармацевтических производителей. Первая в прошлом году собрала топ-менеджеров 11 фармацевтических компаний, общий объем выручки которых за 2016 год составил более 91 миллиарда рублей. Университеты, бизнес и производство зачастую говорят на разных языках и работают в отрыве друг от друга, на нашей площадке все стороны могут договориться между собой о перспективной и взаимовыгодной работе», – прокомментировала встречу ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

В 2018 году участниками встречи стали представители Минпромторга РФ, органов местной власти, а также руководители 15 предприятий из Томска, Москвы, Владимира, Кургана, Ирбита, Анжеро-Судженска, Кемерово и Новокузнецка.

О проекте программы «Фарма-2030» рассказала заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Елена Денисова.

«Одним из направлений станет субсидирование и помощь для стартапов на тех этапах, когда разработка может не состояться, не стать продуктом. Томск всегда был наукоградом, и мы считаем важным проведение таких конференций по общению с отраслью. Программа «Фарма-2020» была ориентирована на импортозамещение, «Фарма-2030» будет нацелена на инновации и поддержку наших предпринимателей», – сказала она.

Елена Денисова добавила, что еще одним из приоритетов новой программы будет экспортная направленность. А для реализации такой стратегии необходимы сверхсовременные производства, в том числе биофармацевтические.

С примером создания такого предприятия выступил д.м.н., генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» профессор . Он рассказал об уникальном, частном наукограде «ГЕНЕРИУМ», который находится во Владимирской области. В его состав входят современный R&D парк и крупный производственный центр с площадями для производства биотехнологических препаратов и биомедицинских клеточных продуктов.

«Уже сегодня мы способны осуществить разработку любого биотехнологического препарата и биомедицинского клеточного продукта от идеи до промышленного выпуска, включая уникальные орфанные проекты. Научные исследования по отдельным препаратам ведутся совместно с ведущими биотехнологическими компаниями и научными группами со всего мира. С СибГМУ, который для страны, в данный момент имеет статус «опорного», мы работаем на основании рамочного договора, который предусматривает нашу роль индустриального партнера. Итогом работы по клиническим исследованиям являются результаты 10 проектов! Из особо значимых, в настоящий момент, можно отметить проект лечения тяжелой формы бронхиальной астмы, который ведется под курацией Российской академии наук в лице академика Чучалина А.Г», – подчеркнул .

Итог встречи подвела заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

«Сибирь сегодня в растущей фармацевтической отрасли России играет не последнюю роль. У нас много задач, рынок растет, стратегии всех регионов Сибири и университетские стратегии ставят задачу по развитию биотехнологических, биомедицинских исследований, но они не будут успешными, если мы не говорим на одном языке с бизнесом», – заключила она.

В ходе мероприятия был произведен визит на площадку центральной научно-исследовательской лаборатории СибГМУ, где представители Минпромторга РФ и ведущих компаний имели возможность оценить возможности производства экспериментальных серий лекарственных препаратов.

Источник публикации: АО «ГЕНЕРИУМ»