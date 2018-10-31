В Воронеже состоялась образовательная сессия для врачей-терапевтов «Амбулаторный прием»

12 октября в г. Воронеж состоялась очередная образовательная сессия для врачей-терапевтов и специалистов поликлинического звена «Амбулаторный прием».

Проект «Амбулаторный прием» проводится с целью актуализации проблем терапии, повышения авторитета терапевта как первого врача поликлиники, совершенствования научно-образовательной системы в подготовке и повышения квалификации врача-терапевтов.

Научным руководителем и вдохновителем проекта является Верткин Аркадий Львович – российский ученый-интернист, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор. Директор терапевтический клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой помощи МГМСУ им. Евдокимовой.

Источник публикации: Юник Фармасьютикал Лабораториз