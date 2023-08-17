В «Здравсити» назначен глава департамента управления продуктом после ухода Даурена Абеуова
Евгений Ружейников возглавил департамент управления продуктом маркетплейса «Здравсити». Департаменту переданы функциональные обязанности подразделения, которым ранее руководил Дарен Абеуов. Об этом «ФВ» рассказали в компании.
Абеуов, занимавший пост руководителя департамента электронной коммерции, покинул компанию. Его функциональные обязанности переданы в ведение департамента управления продуктом, главой которого 1 августа назначен Ружейников. Среди этих обязанностей: вопросы развития продукта, ценообразования, клиентского сервиса и маркетплейса в целом.
Ранее топ-менеджер занимал должность директора по продукту торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко».
В планах Ружейникова внедрить в бизнес-процессы маркетплейса «классические паттерны клиентского поведения» на опыте использования других интернет-ресурсов. «В долгосрочной перспективе «Здравсити» должен стать частью омниканальной экосистемы, в которой коммерческие, сервисные и продуктовые цели будут сбалансированы, а пользователь сможет в «один клик» закрыть потребности в решении вопросов, касающихся его здоровья», – отметил он.
Даурен Абеуов проработал в «Здравсити» более 5 лет. Как отмечают в маркетплейсе, при его активном участии онлайн-сервис ЦВ «Протек» переформатировался в маркетплейс, заняв место в тройке лидеров дистанционных аптечных сервисов, а его товарооборот увеличился с 0,5 млрд руб. в 2018 году до 13,5 млрд руб. по итогам 2022 года.
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