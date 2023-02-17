Аптечной сети A.v.e направлен иск о банкротстве

В адрес сети A.v.e подан иск о банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел. Компания задолжала инициатору заявления около 2 млн руб.

Иск к компании подала индивидуальный предприниматель Юлия Богданова. ООО «А.в.е» — это главное юрлицо аптек бренда аптечной сети A.v.e, ранее принадлежавших Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе. Сейчас владельцем числится Екатерина Челомбитько.

Пока исковое заявление оставлено без движения до 14 марта. За это время заявитель «должен устранить недостатки, послужившие основанием для оставления заявления без движения».

В октябре 2022 года стороны уже судились по вопросу описанной выше задолженности, но пришли к мирному соглашению через Арбитражный суд Москвы.

ООО «А.в.е» не единственное юрлицо сети, в адрес которого направлен иск о задолженности. До этого аптеки бренда в Москве и Подмосковье принадлежали компаниям «МРФК» и «МРФК+» — в адрес обеих организаций поданы иски о банкротстве. Кинцурашвили и Саганелидзе также не имеют отношения к этим компаниям с 2021 и начала 2022 года соответственно.

В целом количество точек сети стремительно сокращается. По данным AlphaRM, на начало января 2022 года в бренде числилось 37 аптек. В начале января 2023 года их количество сократилось до 10. Сейчас, согласно сайту компании, у A.v.e осталось 7 аптек.