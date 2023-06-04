В апреле аптечные продажи лекарств показали двузначный рост

В апреле 2023 года аптеки реализовали 413 млн упак. лекарств на сумму 113 млрд руб. Продажи лекарственных препаратов относительно апреля 2022 года увеличились на 15% в денежном выражении и на столько же в натуральном, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Динамика аптечного сегмента

В аптеках в январе—апреле 2023 года реализовано 2,5 млрд упак. всего аптечного ассортимента на сумму 601 млрд руб. Относительно четырех месяцев 2022 года продажи сократились на 0,5% в денежном выражении. Натуральное потребление снизилось на 3%.

Источник: AlphaRM

На лекарства за первые четыре месяца 2023 года покупатели потратили 457 млрд руб. — это на 1,9% меньше, чем в январе—апреле 2022 года. За этот период в текущем году посетители аптек приобрели 1,7 млрд упак. препаратов (-1,5%).

Рынок БАД вырос на 11% в деньгах и на 2,5% в упаковках и составил за период январь—апрель 2023 года 169 млн упак. на сумму 44 млрд руб. На прочий ассортимент покупатели потратили более 100 млрд руб. (+1,2%), при этом натуральное потребление этой категории снизилось на 8,4% до 613 млн упак.

Источник: AlphaRM

Какие бренды пользовались спросом

В рейтинге торговых марок наблюдаются некоторые изменения. Первенство перешло к антикоагулянту «Ксарелто» — относительно апреля прошлого года его продажи увеличились на 39,4%. Другой антикоагулянт «Эликвис» при этом спустился на второе место с приростом +28,9%. Средство для терапии варикозного расширения вен «Детралекс» поднялся на третью строчку рейтинга (+18,1%). Антиоксидантный препарат «Мексидол» вовсе покинул первую пятерку (-4,6%), а обезболивающее и жаропонижающее средство под маркой «Нурофен» заняло пятую позицию (+12,8%).

Источник: AlphaRM

Корпорации на аптечном рынке

В ТОР5 корпораций на рынке в стоимостном выражении все те же участники, что и в апреле прошлого года, однако все они изменили свои позиции. Компания Stada уступила лидерство Bayer и спустилась на вторую строчку, несмотря на рост продаж (+15,7%). Bayer же вернул себе первенство с приростом в 17,5%. Такому росту в большей степени способствовало увеличение аптечных продаж бренда «Ксарелто» (+39%).

Компания «Отисифарм», занимавшая третью позицию в апреле прошлого года, спустилась на пятую строчку, при этом продажи препаратов компании выросли на 5%.

Компания Servier поднялась с пятой на третью строчку (+19%), а Abbott осталась на четвертом месте (+10,6%).

Источник: AlphaRM