В аптеках наметился дефицит перевязочных и гемостатических средств
Территориальные управления Росздравнадзора предупредили о дефиците перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов. Теперь аптеки должны будут еженедельно отчитываться о наличии медизделий в терорганы. Аптечные ассоциации просят оптовиков создать запасы этих расходных материалов, в пять раз превышающие плановые.
Территориальные управления Росздравнадзора направили информационное письмо руководителям розничных и оптовых фармацевтических организаций (есть в распоряжении «ФВ»). В нем служба просит еженедельно, начиная с 28 сентября, предоставлять информацию о наличии ряда перевязочных и гемостатических средств. Об этом «ФВ» сообщили в нескольких региональных аптечных ассоциациях. В письме сказано, что это связано с дефицитом перевязочных и гемостатических средств, кровоостанавливающих жгутов.
В свою очередь аптечное сообщество обратилось к дистрибьюторам с просьбой пополнить запасы этих медизделий. Так, Ассоциация «Фармацевтическое содружество» направила письмо оптовым фарморганизациям, в котором просит «приложить максимальные усилия по обеспечению на складах фармкомпаний наличия в достаточном количестве, превышающем плановые запасы не менее чем в 4—5 раз, медизделий особо острой потребности».
В письме среди таких медизделий перечислены медицинский жгут, медицинская коллагеновая губка, индивидуальные перевязочные пакеты. Эти медизделия отсутствуют или лишь кратковременно появляются в прайсах оптовых организаций, сказано в обращении, подписанном президентом Ассоциации Натальей Назаренко.
Кроме того, необходим запас стерильных медицинских салфеток, перчаток, бинтов, ваты, спиртовых салфеток и шприцев.
Ассоциация также направила письмо в Минпромторг Приморского края с просьбой оказать содействие в обеспечении этими медизделиями.
UPD: В пресс-службе Росздравнадзора, сообщили, что дефицита вышеперечисленных медизделий не отмечается. Мониторинг организован для оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации.
«Основная масса перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов производится отечественными производителями на территории Российской Федерации. Объема их производства достаточно для удовлетворения потребности», — говорится в сообщении.
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