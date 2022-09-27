В аптеках наметился дефицит перевязочных и гемостатических средств

Территориальные управления Росздравнадзора направили информационное письмо руководителям розничных и оптовых фармацевтических организаций (есть в распоряжении «ФВ»). В нем служба просит еженедельно, начиная с 28 сентября, предоставлять информацию о наличии ряда перевязочных и гемостатических средств. Об этом «ФВ» сообщили в нескольких региональных аптечных ассоциациях. В письме сказано, что это связано с дефицитом перевязочных и гемостатических средств, кровоостанавливающих жгутов.

В свою очередь аптечное сообщество обратилось к дистрибьюторам с просьбой пополнить запасы этих медизделий. Так, Ассоциация «Фармацевтическое содружество» направила письмо оптовым фарморганизациям, в котором просит «приложить максимальные усилия по обеспечению на складах фармкомпаний наличия в достаточном количестве, превышающем плановые запасы не менее чем в 4—5 раз, медизделий особо острой потребности».

В письме среди таких медизделий перечислены медицинский жгут, медицинская коллагеновая губка, индивидуальные перевязочные пакеты. Эти медизделия отсутствуют или лишь кратковременно появляются в прайсах оптовых организаций, сказано в обращении, подписанном президентом Ассоциации Натальей Назаренко.

Кроме того, необходим запас стерильных медицинских салфеток, перчаток, бинтов, ваты, спиртовых салфеток и шприцев.

Ассоциация также направила письмо в Минпромторг Приморского края с просьбой оказать содействие в обеспечении этими медизделиями.

UPD: В пресс-службе Росздравнадзора, сообщили, что дефицита вышеперечисленных медизделий не отмечается. Мониторинг организован для оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации.

«Основная масса перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов производится отечественными производителями на территории Российской Федерации. Объема их производства достаточно для удовлетворения потребности», — говорится в сообщении.