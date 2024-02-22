В аптеке Красноярского края посетителю не дали ознакомиться с инструкцией к препарату

Житель города Ачинск Красноярского края пришел в аптеку ООО «Центральная аптека 1» за противовоспалительной мазью и хотел ознакомиться с информацией на упаковке, но ему отказали. Тогда мужчина сообщил о ситуации в региональный Роспотребнадзор.

«Указанные действия лишают потребителя права на ознакомление с необходимым товаром и осуществление правильного выбора, что является нарушением закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи», — сообщили в надзорной службе.

Роспотребнадзор объявил аптеке предостережение о недопустимости нарушения требований закона.