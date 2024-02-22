Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В аптеке Красноярского...

В аптеке Красноярского края посетителю не дали ознакомиться с инструкцией к препарату

22.02.2024
17:54
Коблова Дина
Посетителю аптеки отказали в ознакомлении с инструкцией по применению лекарства. Роспотребнадзор объявил предостережение.
Фото: Freepik

Житель города Ачинск Красноярского края пришел в аптеку ООО «Центральная аптека 1» за противовоспалительной мазью и хотел ознакомиться с информацией на упаковке, но ему отказали. Тогда мужчина сообщил о ситуации в региональный Роспотребнадзор.

«Указанные действия лишают потребителя права на ознакомление с необходимым товаром и осуществление правильного выбора, что является нарушением закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи», — сообщили в надзорной службе.

Роспотребнадзор объявил аптеке предостережение о недопустимости нарушения требований закона.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.