В августе впервые с марта продажи лекарств в аптеках показали двузначный рост

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, в августе 2022 года продано 630,5 млн упак. всего аптечного товара. Рынок по сравнению с августом прошлого года сократился на 2% за счет снижения спроса на прочий ассортимент. При этом натуральное потребление лекарств выросло на 4,7%, БАД — на 1,2%.

Тенденция к росту

С мая по июль аптечные продажи лекарств в стоимостном выражении держались примерно на одном уровне, не превышая ежемесячную выручку в 95 млрд руб. В августе продажи лекарств достигли 106 млрд руб.

Спрос на лекарства в мае был минимальным — в этот месяц было продано около 346 млн упак. медикаментов. В июне натуральное потребление стало повышаться, и в августе рынок лекарств составил 420 млн упак.

Источник: AlphaRM

Продажи за восемь месяцев

В целом за восемь месяцев 2022 года аптеки продали лекарств на 851,9 млрд руб., это на 11,6% больше по сравнению с январем—августом 2021 года. В натуральном выражении рынок снизился на 0,9% до 3,2 млрд руб. Продажи БАД за первые восемь месяцев в рублях также повысились на 18% и составили 72,4 млрд руб. Натуральное потребление биодобавок немного сократилось — на 0,9% до 298,3 млн упак. Спрос на прочий ассортимент в аптеках вырос относительно января—августа 2021 года на 16,8% в рублях, в упаковках — снизился на 17,2%.

За период январь—август покупатели больше всего потратили на препараты из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)* — почти 45 млрд руб. На втором месте по стоимостному объему противовоспалительные и противоревматические препараты, на третьем — антикоагулянты. Все три группы лекарств по отношению к январю—августу 2021 года показали рост продаж — +13, +15 и +3% соответственно.

Первую тройку терапевтических групп в натуральном выражении на аптечном рынке составляют анальгетики, препараты для лечения заболеваний носа, антисептики и дезинфицирующие средства. Эти средства также стали пользоваться большим спросом относительно января—августа 2021 года и нарастили продажи в упаковках.

Лидеры продаж в аптеках

Наибольшим спросом в августе, как и в предыдущем месяце, пользовались ингибиторы АПФ — по сравнению с августом 2021 года их продажи выросли на 12% в рублях. Однако в августе прошлого года первое место по продажам занимали антикоагулянты. В текущем году антикоагулянты в этот же месяц на седьмом месте в рейтинге терапевтических групп с сокращением продаж в рублях на 21%. Вторая позиция за противовоспалительными и противоревматическими препаратами — их продажи в рублях повысились на 22% относительно августа 2021 года. Основные препараты, входящие в данную группу, — это нимесулид и ибупрофен. Они занимают 48% рынка продаж в рублях.

Замыкают тройку лидеров противовирусные препараты. С прошлого года рынок этих средств снизился на 3% в рублях.

Источник: AlphaRM

Первые две лидирующие группы лекарственных средств в натуральном выражении с августа 2021 года не изменились — анальгетики и препараты от насморка. Прирост продаж этих препаратов относительно августа 2021 года +12 и +20% соответственно. Антисептики и дезинфицирующие средства поднялись с четвертого на третье место. На четвертой позиции — противовоспалительные и противоревматические препараты, на пятой — психолептики.

В упаковках доля лидирующей пятерки больше, чем в августе прошлого года, — 31% против 28%.

Источник: AlphaRM

Что касается брендов, которые в августе были наиболее популярны, то лидером остается противовирусный препарат «Арбидол». Однако продажи в стоимостном выражении его упали (-22,1%), как и продажи брендов «Эликвис» (-26,1%) и «Ксарелто» (-30,4%), замыкающих первую тройку.

Чаще всего в аптеках покупатели приобретали следующие лекарства: «Ацетилсалициловая кислота», «Перекись водорода» и «Хлоргексидин». Все три лидера по продажам в упаковках в августе продемонстрировали рост в натуральном выражении — +34,8, +21,8 и +47,5% соответственно.

ТОР3 брендов лекарств на аптечном рынке в августе 2022 года В стоимостном выражении Рейтинг Бренд Аптечные продажи, млрд руб. Прирост продаж август 2022/август 2021, % август 2021 август 2022 1 Арбидол 1,5 1,2 -22,1 2 Эликвис 1,4 1,0 -26,1 3 Ксарелто 1,4 1,0 -30,4 В натуральном выражении Рейтинг Бренд Аптечные продажи, млн упак. Прирост продаж август 2022/август 2021, % август 2021 август 2022 1 Ацетилсалициловая кислота 7,2 9,7 34,8 2 Перекись водорода 6,4 7,8 21,8 3 Хлоргексидин 5,3 7,8 47,5 Источник: AlphaRM

* В обзор вошли терапевтические группы препаратов по классификации EphMRA второго уровня.