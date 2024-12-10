В действиях омского экс-министра здравоохранения исключили коррупцию

Следственные органы исключили коррупционную составляющую в действиях бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Ее аффилированность с компаниями, которые поставляли оборудование в медорганизации региона, не подтвердилась, сообщил представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Михаил Зайцев.

«Мы отрабатывали ее связь с компаниями, которые были основными поставщиками оборудования. Но предположения об аффилированности компаний [c Солдатовой] не подтвердились. Посчитав, что будут сложности при закупке в других местах, она заключила соглашения с этими организациями по завышенной стоимости. Так что мы исключили коррупционную составляющую», — сказал Зайцев (цитата по ТАСС).

Ирина Солдатова — врач-неонатолог, доктор медицинских наук, окончила РНИМУ им. Н.И. Пирогова по специальности «Педиатрия». Работала в Детской городской клинической больнице № 13 им. Н.Ф. Филатова, с 2013 года занимала должность заместителя главного врача. С 2013 по 2015 годы Солдатова была главным неонатологом Москвы. С 2015 по 2019 год — заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции.

Солдатова была назначена министром весной 2020 года, после того как Дмитрий Вьюшков ушел в отставку на фоне распространения COVID-19 в Омской области. В ноябре того же года следствие предположило, что экс-министр организовала заключение государственных контрактов с коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости — в 2—3 раза.

Медицинская аппаратура приобреталась в сложных условиях пандемии, поэтому следствие частично согласилось с позицией обвиняемой, что не все позиции при первоначальной экспертизе были оценены верно. По словам Зайцева, экс-министр высказала через своих адвокатов намерение частично компенсировать нанесенный ущерб. Чтобы выяснить точную его сумму, следственные органы назначили дополнительную судебно-оценочную экспертизу закупленного оборудования.

Против Солдатовой и ее сообщников было возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ее отправили в отставку, а позже объявили в международный розыск. По последним данным, она находится на Северном Кипре.