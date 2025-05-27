В договоры поставки БАД запретили включать ограничивающие условия

Президент России Владимир Путин подписал закон № 120-ФЗ от 23.05.2025, которым вносятся изменения в закон № 381-ФЗ от 29.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Согласно документу, ст. 9 закона дополняется частью 12¹, в которой вводится прямой запрет на включение в договоры поставки условий, предусматривающих ответственность поставщика за:

недопоставку товаров сверх согласованного сторонами количества;

частичное исполнение договора в объеме, превышающем согласованные показатели.

Указанный законопроект касается продажи продовольственных товаров, в числе которых — биологически активные добавки (БАД).

Документ вступит в силу с 1 сентября, участники рынка обязаны привести действующие договоры в соответствие с новыми требованиями до 1 марта 2026 года.