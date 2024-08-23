В этом году «Ригла» приобрела 436 аптек

В 2024 году «Ригла» приобрела 61 аптеку в девяти регионах России, среди них: 23 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 16 — в Тверской области (сети «Тверская оптика» и «Аптека-оптика»), десять аптек сети «Феола» в Электростали Московской области и другие, сообщил «ФВ» генеральный директор «Риглы» Борис Попов. Все аптеки прошли ребрендинг и работают под вывеской «Здравсити Аптека» в соответствии со стандартами формата.

В июле «Ригла» завершила сделку по приобретению юридических лиц, владеющих 375 аптеками под брендами Farmani и «Аптечество». Купленные аптеки находятся в восьми регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Таким образом, общее число приобретенных точек — 436 аптек.

«При проработке сделок мы руководствовались задачами точечного покрытия территорий нашего присутствия. Особое внимание уделяли объектам в локациях с высоким трафиком, учитывая, что по сравнению с 2023 годом в текущем году наблюдается серьезное сокращение доступных торговых площадей. Количественный рост аптечных точек не является для нас самоцелью, ключевое — это выручка и эффективность», — сказал Попов.

По его словам, приобретенные в марте аптеки сети «Аптека-оптика» в Твери менее чем за пять месяцев после ребрендинга нарастили среднемесячную выручку на точку почти в два раза, а значение среднего чека увеличилось на 22%. Эффективность аптек в Электростали также улучшилась — за лето выручка на аптеку увеличилась на 30%.

«Работу по направлению M&A мы активизировали в прошлом году после периода общей неопределенности на фармрынке, вызванной пандемией и политико-экономической ситуацией в стране. На текущий момент хотелось бы отметить возросший встречный интерес со стороны других участников рынка, особенно после принятия поправок в налоговое законодательство, касающихся отмены льгот по НДФЛ при продаже долей и введения прогрессивной шкалы», — сообщил Попов.

Он добавил, что сейчас возросли требования к прозрачности и легитимности сделок, потому «Ригла» находится в проактивной позиции. «Такой подход находит соответствующий отклик у собственников аптечных сетей разного уровня по всей стране», — пояснил он, ссылаясь на усиливающуюся конкуренцию и замедление темпов роста рынка.

По состоянию на конец августа общая численность аптек «Ригла» составляет 4757 аптек в 70 регионах России.