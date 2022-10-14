В фармреестр ЕАПВ включили первый российский патент

В фармацевтический реестр Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) включили первый национальный патент. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о российском патенте компании AstraZeneca № 2317990, который защищает препарат с МНН тикагрелор, предназначенный для лечения и профилактики инфаркта миокарда, мозговых кровоизлияний и тромботических болезней периферических сосудов или для предотвращения роста или распространения опухолей. Компания производит его под брендом «Брилинта».

«Первый шаг на включение в фармреестр ЕАПВ со стороны владельцев национальных патентов стран Евразии имеет большое значение. Он показывает, что патентовладельцы расценивают фармреестр как необходимый инструмент защиты своих интеллектуальных прав, как важный ресурс для комплексной охраны своей интеллектуальной собственности на евразийском пространстве», — отметил президент ЕАПВ Григорий Ивлиев.

Инициатива о внесении в евразийский фармреестр национальных патентов была поддержана всеми участниками ЕАПВ еще в апреле.

В сентябре Ивлиев сообщал, что база, которая позволяет уже сейчас заявителю обратиться в ЕАПВ с просьбой включить в евразийский фармреестр национальный патент, уже готова. Но не все национальные ведомства на тот момент были готовы предоставлять ЕАПВ информацию о статусе своих патентов из-за того, что она носит закрытый характер, уточнял он.