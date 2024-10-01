В федеральный бюджет на лекобеспечение на 2025 год заложили более 500 млрд рублей
На здравоохранение в 2025 году в федеральном бюджете будет предусмотрено 1,86 трлн руб. Со следующего года стартует новый национальный проект по здравоохранению — «Продолжительная и активная жизнь», на него будет потрачено 369,8 млрд руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который правительство внесло в Госдуму.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» состоит из федеральных проектов, часть которых ранее уже существовала. В частности, проект по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Есть и новые, например, федеральный проект по гепатиту С.
Если в прежние годы проекты по онкологии и ССЗ также включали модернизацию медорганизаций, закупку оборудования, то теперь в них предусмотрены только закупки лекарств. Суммы по этим проектам не меняются. На противоопухолевые лекарства будет потрачено 140 млрд руб., на проект по ССЗ (обеспечение препаратами не льготных категорий граждан) — 11,5 млрд руб.
В числе новых федеральных проектов — проект по гепатиту С. Регионам из федерального бюджета будет выделено 4,5 млрд руб. на закупку противовирусных препаратов прямого действия.
Больше всего предусмотрено денег на закупку лекарства в комплексе процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» — 212 млрд руб. Сюда входят федеральные программы, а также льготное лекарственное обеспечение.
В следующем году на программу высокозатратных нозологий (ВЗН), лекобеспечение людей с ВИЧ, закупки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) планируется потратить 136,7 млрд руб. По сравнению с 2024 годом это больше на 10%. Детализации по программам в проекте бюджета нет.
Еще одна крупная статья расходов — обеспечение терапией больных детей за счет средств фонда «Круг добра». В 2025 году общее финансирование закупок лекарств и медизделий составит 202,7 млрд руб., по сравнению с 2024 годом это больше на 15%.
Часть этих средств расходуется на закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России. По этой статье запланировано 90,6 млрд руб., что на 64% больше по сравнению с текущим годом.
Другая часть средств пойдет на закупку зарегистрированных лекарств — всего 112,1 млрд руб. По сравнению с 2024 годом сумма уменьшилась на 7%.
|
Статья расходов
|
Расходы на 2024 год, млрд руб.
|
Расходы на 2025 год, млрд руб.
|
Динамика 2025/2024, %
|
Расходы на 2026 год, млрд руб.
|
Расходы на 2027 год, млрд руб.
|
Грант «Кругу добра» на незарегистрированные препараты
|
55,1
|
90,6
|
64
|
110,5
|
122,1
|
Средства для закупки зарегистрированных препаратов для «Круга добра»
|
120,8
|
112,1
|
-7
|
121,3
|
131,3
|
Федеральные программы (ВЗН, ВИЧ, НКПП)
|
124,7
|
136,7
|
10
|
139,4
|
140,7
|
Федеральная льгота по ФЗ №178
|
57,9
|
61,9
|
7
|
64,4
|
66,9
|
Трансферты регионам на льготное лекобеспечение
|
13,95
|
13,95
|
0
|
13,95
|
13,95
|
Федеральный проект по ССЗ
|
11,52
|
11,6
|
1
|
11,3
|
11,3
|
Федеральный проект по онкологии
|
140
|
140
|
0
|
140
|
140
|
Федеральный проект по гепатиту С
|
0
|
4,5
|
-
|
4,5
|
4,5
|
Источник: Проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 года и плановый период 2026-2027 годов»
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