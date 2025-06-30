В ходе операции «Пангея» из оборота изъяли незаконные препараты на 405 млн рублей

Закончилась ежегодная международная операция «Пангея» под эгидой Интерпола по пресечению незаконного оборота наркосодержащих препаратов, фальсифицированных медизделий и опасных биодобавок. Как сообщили в пресс-службе МВД, в 2025 году она стала одной из самых масштабных и успешных в истории организации.

В России провели 13,8 тыс. оперативных и контрольных мероприятий, проверили более 8,4 тыс. интернет-ресурсов и 940 международных почтовых отправлений.

В ходе операции удалось:

выявить и пресечь 698 правонарушений;

возбудить 177 уголовных дел;

задержать 100 человек, причастных к противоправной деятельности;

составить 495 протоколов об административных нарушениях.

Из оборота изъяли недоброкачественную фармацевтическую и медицинскую продукцию, а также наркосодержащие вещества на сумму более 405,5 млн руб. Заблокировано более 3,4 тыс. интернет-ресурсов с запрещенной информацией о безрецептурной продаже наркотических средств и психотропных веществ.

В 2023 году в ходе операции «Пангея» полицейские изъяли из нелегального оборота фармацевтической продукции на 300 млн руб. Было возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ.