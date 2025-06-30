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В ходе операции...

В ходе операции «Пангея» из оборота изъяли незаконные препараты на 405 млн рублей

30.06.2025
10:33
Дина Коблова
МВД России поделилось итогами проведенной международной операции Интерпола «Пангея». В рамках нее возбудили 177 уголовных дел и составили почти 500 протоколов о нарушении КоАП РФ. Изъята нелегальная фармпродукция на 405,5 млн руб.
Фото: пресс-служба МВД

Закончилась ежегодная международная операция «Пангея» под эгидой Интерпола по пресечению незаконного оборота наркосодержащих препаратов, фальсифицированных медизделий и опасных биодобавок. Как сообщили в пресс-службе МВД, в 2025 году она стала одной из самых масштабных и успешных в истории организации.

В России провели 13,8 тыс. оперативных и контрольных мероприятий, проверили более 8,4 тыс. интернет-ресурсов и 940 международных почтовых отправлений.

В ходе операции удалось:

  • выявить и пресечь 698 правонарушений;
  • возбудить 177 уголовных дел;
  • задержать 100 человек, причастных к противоправной деятельности;
  • составить 495 протоколов об административных нарушениях.

Из оборота изъяли недоброкачественную фармацевтическую и медицинскую продукцию, а также наркосодержащие вещества на сумму более 405,5 млн руб. Заблокировано более 3,4 тыс. интернет-ресурсов с запрещенной информацией о безрецептурной продаже наркотических средств и психотропных веществ.

В 2023 году в ходе операции «Пангея» полицейские изъяли из нелегального оборота фармацевтической продукции на 300 млн руб. Было возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ.

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