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«V» и «O»...

«V» и «O» чаще всего встречались в названиях лекарств в 2022 году

25.01.2023
15:28
Николай Соколов

Аналитики Brand Institute рассказали про то, с каких букв чаще всего начинались и на какие заканчивались названия препаратов, одобренных FDA в 2022 году.

Компания Brand Institute, которая занимается разработкой названий для лекарств, рассказала про тенденции, которым следовали в прошлом году при создании брендов препаратов в США. Об этом пишет издание FiercePharma.

По данным аналитиков, 13% новых препаратов, одобренных FDA в прошлом году, начинались с буквы «V». Самой популярной конечной буквой стала «О», она встречалась в названиях 27% новых лекарств. Ранее в конце в большинстве случаев стояла буква «А».

Brand Institute пишет, что эту тенденцию лучше всего отражает, например, такой препарат, как Vonjo от компании CTI Pharma, одобренный в прошлом году для редкой болезни костного мозга. Это название является еще и самым коротким названием 2022 года. В качестве другого примера аналитики приводят Vabysmo от Genentech для лечения влажной или неоваскулярной возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) и диабетического отека желтого пятна (DME).

В целом, по словам специалистов Brand Institute, препаратам начали давать более «разнообразные» названия. 

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