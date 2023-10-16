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В инструкции ингибиторов...

В инструкции ингибиторов протонной помпы внесли эректильную дисфункцию

16.10.2023
13:16
Минздрав рекомендовал дополнить инструкции препаратов и комбинированных лекарств, содержащих пять ингибиторов протонной помпы, новым побочным эффектом — эректильная дисфункция. Частота его развития остается неизвестной.
Фото: freepik/www.freepik.com

Минздрав рекомендовал обновить инструкции по применению, общие характеристики лекарственных препаратов и листки-вкладыши ингибиторов протонной помпы. Эти изменения касаются лекарства с действующими веществами омепразол, рабепразол, декслансопразол, эзомепразол и пантопразол, а также комбинированных препаратов с указанными веществами в составе. Информационное письмо размещено на сайте ГРЛС 13 октября.

В письме указано, что частота нового побочного эффекта при применении ингибиторов протонного насоса неизвестна. Минздрав просит включить информацию об эректильной дисфункции в перечень прочих побочных реакций, которые не требуют прекращения введения препарата и немедленного обращения к врачу. Формулировка должна присутствовать при обновлении информации в листке-вкладыше.

При обновлении перечня нежелательных реакций в инструкции или общей характеристике препарата актуальную информацию требуется внести в раздел «Побочное действие» или раздел 4.8. Новую информацию необходимо включить в «Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей».

Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрировано более 90 лекарств, действующее вещество которых содержит указанные ингибиторы протонной помпы.

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