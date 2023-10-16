В инструкции ингибиторов протонной помпы внесли эректильную дисфункцию

Минздрав рекомендовал обновить инструкции по применению, общие характеристики лекарственных препаратов и листки-вкладыши ингибиторов протонной помпы. Эти изменения касаются лекарства с действующими веществами омепразол, рабепразол, декслансопразол, эзомепразол и пантопразол, а также комбинированных препаратов с указанными веществами в составе. Информационное письмо размещено на сайте ГРЛС 13 октября.

В письме указано, что частота нового побочного эффекта при применении ингибиторов протонного насоса неизвестна. Минздрав просит включить информацию об эректильной дисфункции в перечень прочих побочных реакций, которые не требуют прекращения введения препарата и немедленного обращения к врачу. Формулировка должна присутствовать при обновлении информации в листке-вкладыше.

При обновлении перечня нежелательных реакций в инструкции или общей характеристике препарата актуальную информацию требуется внести в раздел «Побочное действие» или раздел 4.8. Новую информацию необходимо включить в «Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей».

Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрировано более 90 лекарств, действующее вещество которых содержит указанные ингибиторы протонной помпы.