В инструкции некоторых противоязвенных препаратов включат новое побочное действие

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции по медицинскому применению целого ряда препаратов. Согласно обновленной информации при приеме ингибиторов протонного насоса есть риск развития заболевания почек (острого тубулоинтерстициального нефрита). Такая информация опубликована на сайте Минздрава. Согласно письму ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» новые побочные действия также включат в инструкции гипогликемических препаратов: ликсисенатида, лираглутида и дулаглутида. Перечисленные препараты могут вызывать холангит и холестатическую желтуху.

Все изменения Минздрав рекомендует внести в раздел «Побочное действие».

В случае с обновлением информации в инструкциях ингибиторов протонного насоса речь в письме идет о лекарствах с МНН: омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол. Владельцам регудостоверений этих лекарственных препаратов необходимо оценить наличие информации о данном побочном действии в инструкциях по медицинскому применению. При отсутствии упомянутой информации рекомендуется указать в разделе «Побочное действие», что при приеме препарата существует риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности. Тубулоинтерстициальный нефрит – это первичное поражение почечных канальцев и интерстиция, приводящие к снижению функции почек.

К ингибиторам протонного насоса относится большая группа лекарств, понижающих секрецию желез желудка. Применяются эти средства для лечения кислотозависимых заболеваний, таких как язва желудка и двенадцатиперстной кишки. В письме ФГБУ «НЦЭСМП» речь идет о шести МНН, зарегистрированных в России. В реестре лекарственных средств, к примеру с МНН омепразол, обнаруживается более 80 действующих РУ на препараты. С пантопразолом – более 20. Другие препараты этой группы представлены чуть меньшим количеством удостоверений.

Гипогликемические препараты ликсисенатид, лираглутид и дулаглутид относятся к аналогам глюкагоноподобного пептида-1. Лекарства с этими МНН предназначены для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа для гликемического контроля. В Государственном реестре лекарственных средств зафиксирован один препарат с содержанием ликсисенатида – «Соликва СолоСтар» от Sanofi. В состав этого лекарства также входит инсулин гларгин. С МНН лираглутид в стране одобрено три препарата, один из которых комбинированный. Все три производит Novo Nordisk. Это – «Саксенда», «Виктоза» и «Сультофай». Последний в сочетании с МНН инсулин деглудек. Дулаглутид представлен единственным брендом в России под названием «Трулисити» от Eli Lilly.

Ранее «ФВ» также сообщал, что противодиабетические препараты семаглутид и эксенатид могут вызывать холангит и холестатическую желтуху.