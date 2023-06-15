В инструкции антибиотика и противоопухолевого препарата включат новые побочные действия

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции по медицинскому применению двух препаратов. По новой информации гозерелин может быть причиной переломов (у мужчин) и суицидального поведения (у женщин), а при применении колистиметата натрия сообщалось о случаях синдрома псевдо-Барттера. Такая информация опубликована на сайте Минздрава 13 июня. Все изменения будут внесены согласно письму ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Гозерелин – это аналог гонадотропин-рилизинг гормона, который применяется в качестве противоопухолевого средства при раке предстательной железы, эндометриозе и фибромиоме матки. Препарат вводится подкожно один раз в три месяца.

«В процессе применения гозерелина отмечены переломы (у мужчин), суицидальные мысли и суицидальное поведение (у женщин)», — сказано в письме Минздрава. Изменения предлагается внести в раздел «Побочное действие» в пункт «Пострегистрационный период наблюдения».

Колистиметат натрия относится к циклическим полипептидным антибиотикам и оказывает бактерицидное действие в отношении грамотрицательных бактерий, имеющих гидрофобную внешнюю мембрану. Антибиотик можно применять системно и в виде ингаляций.

При внутривенном введении колистиметата натрия сообщалось о случаях синдрома псевдо-Барттера у детей и взрослых. К симптомам указанного синдрома относятся мышечные подергивания, усталость и увеличение объема выделяемой мочи.

В реестре лекарственных средств зарегистрировано три торговых наименования с МНН гозерелин. Два зарубежных и один отечественный. С действующим веществом колистиметат натрия в реестре зафиксировано 13 действующих регудостоверений. Препараты в основном российского производства.