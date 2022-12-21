В инструкцию макролидов внесут изменения, связанные с риском для жизни

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции к медицинскому применению всех макролидных антибиотиков, а также гидроксихлорохина и хлорохина. Такая информация опубликована на сайте Минздрава 20 декабря.

Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Ведомство заявляет о необходимости внести информацию в разделы: «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» и «Особые указания».

«Данные наблюдений показали, что совместное применение азитромицина с гидроксихлорохином у пациентов с ревматоидным артритом связано с повышенным риском сердечно-сосудистых событий и сердечно-сосудистой смертности», сказано в письме Минздрава. Аналогичный риск возможен при применении других макролидов в сочетании с гидроксихлорохином и хлорохином. Поэтому следует тщательно взвесить соотношение пользы и риска, прежде чем назначать макролидный антибиотик любым пациентам, принимающим указанные противомалярийные средства, также следует из документа.

К макролидным антибиотикам относятся препараты, содержащие азитромицин, эритромицин, кларитромицин, рокситромицин, спирамицин.

Антибиотики азитромицин и кларитромицин не входят в схемы лечения коронавирусной инфекции, но рекомендованы Минздравом для терапии тяжелой внебольничной пневмонии. Такая информация содержится в обновленной версии (№ 17) рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

Почти год азитромицин и гидроксихлорохин одновременно входили в список рекомендуемых препаратов для лечения COVID-19. Азитромицин был включен в рекомендации по лечению коронавируса в апреле 2020 года, а исключен в феврале 2021 года, гидроксихлорохин включен в марте 2020 года — исключен в мае 2021 года. Хлорохин входил в рекомендации всего три месяца — с марта по июнь 2020 года.