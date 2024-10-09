В инструкцию семаглутида рекомендовано внести изменения

В инструкции агонистов рецептора ГПП-1 производителям и заявителям регистрации рекомендуется внести информацию о возможных рисках, связанных с задержкой опорожнения желудка на фоне приема препаратов. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

В раздел «Особые указания и меры предосторожности» инструкции по медицинскому применению агонистов рецептора ГПП-1 следует внести сведения о повышении риска развития аспирации или аспирационной пневмонии при проведении вмешательств под общей анестезией или глубокой седацией. Это связано с задержкой опорожнения желудка и присутствием остаточного желудочного содержимого. К ним относятся препараты с МНН:

семаглутид,

дулаглутид,

эксенатид,

лираглутид,

ликсисенатид,

инсулин гларгин+ликсисенатид,

инсулин деглудек+ликсисенатид,

тирзепатид.

Агонисты рецептора ГПП-1 используются для улучшения контроля гликемии и снижения риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и контроля веса при избыточной массе тела и ожирении. Препараты затормаживают эвакуацию пищи из желудка, благодаря чему поддерживается длительное ощущение сытости.

В ГРЛС зарегистрировано семь препаратов с МНН семаглутид, восемь с МНН лираглутид, по одному препарату с МНН дулаглутид, эксенатид, инсулин гларгин+ликсисенатид. Ликсисенатид был исключен из реестра в августе 2022 года. Препараты с МНН тирзепатид в ГРЛС пока не зарегистрированы.