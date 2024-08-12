В интернете появился фейковый сайт НМФО

Неизвестные создали в интернете фейковый сайт, который имитирует Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО), принадлежащий Минздраву России. Об этом сообщили в пресс-службе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, медвуза-оператора НМФО.

Настоящий сайт портала находится по ссылке edu.rosminzdrav.ru, а клон — по адресу нмо-портал.рф. На фейковом сайте нет открытой доступной части, при переходе по любым ссылкам открывается окно регистрации для сбора персональных данных.

Оригинальный сайт НМФО выглядит так:

Фейковый выглядит так:

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования — централизованный информационный ресурс для развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования, включая различные организации, деятельность которых связана со сферой образования в здравоохранении.