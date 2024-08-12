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В интернете появился фейковый сайт НМФО

12.08.2024
11:03
Дина Коблова
В интернете появился фейковый сайт, имитирующий Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО). Через сайт-клон собирают персональные данные медработников.
Фото: 123rf.com

Неизвестные создали в интернете фейковый сайт, который имитирует Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО), принадлежащий Минздраву России. Об этом сообщили в пресс-службе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, медвуза-оператора НМФО.

Настоящий сайт портала находится по ссылке edu.rosminzdrav.ru, а клон — по адресу нмо-портал.рф. На фейковом сайте нет открытой доступной части, при переходе по любым ссылкам открывается окно регистрации для сбора персональных данных.

Оригинальный сайт НМФО выглядит так:

snimok_ekrana_2024-08-12_103850.png (1.17 MB)

Фейковый выглядит так:

snimok_ekrana_2024-08-12_103908.png (759 KB)

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования — централизованный информационный ресурс для развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования, включая различные организации, деятельность которых связана со сферой образования в здравоохранении.

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