В июле продажи лекарств снизились

Согласно данным AlhpaRM, в июле 2022 года продано 569,6 млн упак. всего аптечного ассортимента. Натуральные продажи лекарств снизились на 7% по сравнению с июлем 2021 года, БАД — на 4%, прочего ассортимента — на 25%.

Как меняются продажи лекарств

Несмотря на скромные результаты аптечных продаж лекарств в июле год к году, в сравнении с предыдущем месяцем 2022 года ситуация более динамичная. Продажи в рублях к июню выросли на 4%, в упаковках — на 5%.

Источник: AlphaRM

В целом за семь месяцев 2022 года аптеки продали лекарств на 745,8 млрд руб., это на 12% больше по сравнению с январем—июлем 2021 года. Натуральное потребление снизилось на 3% до 2,8 млрд руб.

Какие препараты покупали в июле

Больше всего денег россияне в июле потратили на ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)* — по отношению к июлю 2021 года их продажи выросли на 8%. В июле 2021 года, когда заболеваемость COVID-19 была еще высокой, на первом месте были антикоагулянты, назначаемые в том числе пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Летом текущего года они оказались на четвертом месте, их продажи снизились на 30%.

Источник: AlphaRM

На третьем месте в прошлом году были противовирусные лекарства, в июле 2022 года они спустились сразу на 21 место, падение продаж зафиксировано на уровне -59%.

С десятого на пятое место поднялись психоаналептики, продажи выросли 14%. Самая большая доля в группе у МНН этилметилгидроксипиридина сукцинат — 11%, на втором месте цитиколин с долей 6,6%, на третьем — аминофенилмасляная кислота и 4,5%.

Совокупная доля первой пятерки составила 21%, в июле 2021 года первые пять терапевтических групп занимали 23%.

В натуральном выражении доля лидирующих групп больше — 35% в июле 2022 года и 29% в июле 2021 года.

Источник: AlphaRM

По продажам в упаковках в первой группе традиционно первые места занимают анальгетики, антисептики и препараты от насморка. Единственное изменение в июле 2022 года — на пятом месте психолептики.