В июле продажи лекарств выросли на 12%

В январе—июле 2023 года аптечные продажи всех товаров — лекарств, БАД, прочего ассортимента — составили 1 трлн руб., по сравнению с аналогичным периодом 2022 года это больше на 5%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Всего продано 4,3 млрд упак., что на 1% больше, чем в январе—июле 2022 года.

Общие аптечные продажи

Наибольший прирост и в рублях, и в упаковках у продаж БАД — 16 и 6% соответственно. За восемь месяцев их продано 277 млн упак. на 73,6 млрд руб. Однако на общий результат аптек влияние этой категории минимально, так как ее доля всего 7%.

Лекарств, занимающих долю 76%, за восемь месяцев продано 2,9 млрд упак. на 781,4 млрд руб., что на 5% больше в рублях и на 2% в упаковках. Прочий ассортимент составляет 17% от всех продаж, этих товаров продано 1,11 млрд упак. на 175,3 млрд руб., рост в рублях 3% и снижение в упаковках тоже 3%.

Динамика аптечного рынка в январе—июле 2022 — январе—июле 2023 гг.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Продажи лекарств

В июле 2023 года продажи лекарств составили 106,8 млрд руб., почти столько же, сколько в июне. По сравнению с июлем 2022 года рост составил 12% в рублях и 1% в натуральном выражении. В июле средняя цена за упаковку составила 281,5 руб., что на 11% больше по сравнению с ценой в июле 2022 года. За восемь месяцев средняя цена равняется 272,2 руб., что на 2% больше, чем в 2022 году.

Ежемесячные продажи лекарств в январе—июле 2022 — январе—июле 2023 гг.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Востребованные группы лекарств

Десятку лидирующих терапевтических групп (2 уровень EphMRA) возглавляют ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). На эти препараты, используемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, пациенты потратили в январе—июле почти 42 млрд руб., что на 5% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Среди брендов ингибиторов АПФ на первом месте по объему продаж в рублях «Эдарби» (МНН азилсартана медоксомил + хлорталидон) компании Stada, на втором — «Нолипрел» (МНН периндоприла аргинин + индапамид) от Servier, на третьем — «Трипликсам» (МНН амлодипин + индапамид + периндоприла аргинин) вновь от Servier.

В упаковках лидирует МНН-бренд «Эналаприл» (несколько производителей), «Лориста» (МНН лозартан) компании KRKA и «Каптоприл» (несколько производителей).

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

На втором месте среди терапевтических групп — противовоспалительные и противоревматические лекарства. На них граждане потратили 35 млрд руб., что больше на 15% по сравнению с январем—июлем 2022 года.

В рублях лидирует бренд «Нурофен» (МНН ибупрофен) производителя Reckitt Benckiser, второе и третье места занимают лекарства с МНН нимесулид, «Нимесил» от Menarini и «Найз» от Dr. Reddy’s Laboratories. В натуральном выражении на первом месте вновь «Нурофен», а на втором и третьем местах МНН-бренды «Диклофенак» и «Ибупрофен» разных производителей.

Наконец, на третьем месте среди групп препаратов — средства от насморка. Эта группа немного отстала от противовоспалительных лекарства в деньгах — 34,6 млрд руб., что на 16% больше по сравнению с первыми восемью месяцами 2022 года.

Наибольшие продажи в рублях у бренда «Снуп» (МНН ксилометазолин) компании Stada, на втором месте растительный «Синупрет» производителя Bionorica, на третьем — «Ринонорм-Тева» от Teva. В упаковках больше всего продавалось препарата «Нафтизин» (МНН нафазолин), который выпускают несколько производителей, следующий за ним «Риностоп» (МНН ксилометазолин) от отечественного производителя «Отисифарм», на третьем месте уже упомянутый «Снуп».

Лидирующие корпорации

Среди корпораций наибольший объем продаж в январе—июле 2023 года у Stada. По итогам восьми месяцев 2022 года компания была на третьем месте. Прирост продаж составил 8%. Прошлогодний лидер — Bayer — на втором месте, а «Отисифарм» спустилась со второго на третье место. У обеих компаний продажи уменьшились на 4 и 18% соответственно. Наибольший прирост продаж у российского производителя «Биннофарм Групп». Компания сумела нарастить показатель на 29%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»