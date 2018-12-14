В компании Imugene испытывают «осторожный оптимизм» в связи с данными КИ HER2-вакцины против рака желудка

Первые данные КИ, в котором участвовали 14 субъектов, поступили от первых десяти подлежащих оценке пациентов, получивших 3 дозы вакцины HER-Vaxx в комбинации со стандартной химиотерапией препаратами cisplatin и fluorouracil или capecitabine.

Из этих десяти пациентов у пяти был зарегистрирован частичный ответ на вакцину при 30%-ном или более значительном уменьшении размеров опухоли по сравнению с исходным уровнем; у четырех пациентов была отмечена стабилизация заболевания. Генеральный директор Imugene Лесли Чон заявила о том, что она испытывает «осторожный оптимизм» в связи с полученными данными, хотя основной целью КИ Ib фазы была оценка безопасности вакцины. Представляется, что HER-Vaxx обладает хорошей переносимостью.

HER-Vaxx является разработкой Медицинского университета Вены (Австрия). Она разработана с целью побудить собственную иммунную систему пациента к выработке антител, способных атаковать опухолевые клетки. В Imugene надеются на то, что вакцинация сможет стать альтернативой регулярному применению моноклональных антител, таких как Herceptin компании Roche («Рош»).

В основе вакцины лежат пептиды B-клеточных эпитопов, инъекции которых побуждают B-клетки пациентов вырабатывать антитела к рецепторам HER2, что замедляет рост HER2-положительных раковых клеток и приводит к их разрушению иммунной системой. Ранее HER-Vaxx показала способность стимулировать поликлональный иммунный ответ в доклинических исследованиях, а также в КИ I фазы при HER2-положительном раке молочной железы.

Ожидается, что в КИ II фазы для изучения HER-Vaxx при раке желудка будут участвовать 68 субъектов с HER2-положительным раком желудка. В исследовании будут сравнивать применение HER-Vaxx в комбинации с химиотерапией и химиотерапию саму по себе. Исследование будет проведено на базе клинических центров в Азии, Восточной Европе и Индии, где такие препараты, как Herceptin и Perjeta от компании Roche, недоступны для большинства пациентов.