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В компании «Ригла»...

В компании «Ригла» назначен заместитель гендиректора по развитию и инфраструктуре

Эксклюзив
25.05.2023
15:18
Руслан Мавлиханов

В компании «Ригла» появилась новая должность — заместитель гендиректора по развитию и инфраструктуре. В планах компании продолжить расширение сети за счет сделок и наращивания собственных аптек.

Сергей Ковалев | Фото: «Ригла»

Сергей Ковалев назначен заместителем генерального директора по развитию и инфраструктуре сети «Ригла». Об этом «ФВ» сообщили в компании.

В зону ответственности Ковалева входят укрепление позиций аптечной сети на фармацевтическом рынке за счет сделок M&A и управление недвижимостью. В его подчинении находятся департаменты развития, департамент инфраструктуры, отдел управления недвижимостью.

Ранее менеджер возглавлял региональные филиалы компании в Воронеже и Калининграде. Как уточнили в компании, пост, который он занял, — это новая должность.

Говоря о своем назначении, Ковалев отметил, что компания намерена расширять свое присутствие за счет новых сделок и наращивания числа собственных точек.

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