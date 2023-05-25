В компании «Ригла» назначен заместитель гендиректора по развитию и инфраструктуре

Сергей Ковалев назначен заместителем генерального директора по развитию и инфраструктуре сети «Ригла». Об этом «ФВ» сообщили в компании.

В зону ответственности Ковалева входят укрепление позиций аптечной сети на фармацевтическом рынке за счет сделок M&A и управление недвижимостью. В его подчинении находятся департаменты развития, департамент инфраструктуры, отдел управления недвижимостью.

Ранее менеджер возглавлял региональные филиалы компании в Воронеже и Калининграде. Как уточнили в компании, пост, который он занял, — это новая должность.

Говоря о своем назначении, Ковалев отметил, что компания намерена расширять свое присутствие за счет новых сделок и наращивания числа собственных точек.