В мобильном приложении «Честный знак» появятся изображения упаковок лекарств

Оператор системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) учел пожелания фармпроизводителей и предоставит им возможность размещать в системе инструкции к лекарственным препаратам и изображения упаковок. Эти сведения будут видны пользователям мобильного приложения «Честный знак». Об этом руководитель проекта группы проекта «Фарма» ЦРПТ Дмитрий Кононов рассказал в ходе вебинара, посвященного Постановлению Правительства РФ № 468 от 24.03.2023, передает корреспондент «ФВ».

«Присваивать инструкции и изображения упаковок можно будет посерийно, — констатировал Кононов. — СМДЛП будет делать это в автоматическом режиме, используя особую технологию по присвоению «контейнеров». Данный функционал появится к 1 сентября текущего года. Позже мы выпустим дополнительную информацию, как с ним работать».

По его словам, выгрузка изображений упаковок в систему даст дополнительную возможность избежать фальсифицированных лекарств.

До 30 июня 2024 года производители лекарств, держатели (владельцы) регистрационных удостоверений могут в добровольном порядке предоставить СМДЛП инструкцию по медицинскому применению препарата, актуальную на дату его ввода в оборот, ранее писал «ФВ». До 1 сентября 2024 года Минздрав и ЦРПТ должны провести мониторинг выгрузки инструкций и отчитаться об этой работе правительству. Соответствующие изменения внесены в положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов (Постановление Правительства РФ № 468 от 24.03.2023 о внесении изменений в постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ).