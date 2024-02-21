Программу по перестрахованию льготных кредитов на поставку продукции продлили до 2026 года

Правительство России решило продлить до 2026 года программу по перестрахованию внешнеторговых контрактов на товары, услуги, работы и результаты интеллектуальной деятельности. Это закреплено в постановлении № 179 от 17.02.2024, опубликованном на портале pravo.gov.ru.

Программа предусматривает, что государство будет гарантировать обеспечение исполнения обязательств АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» по договорам страхования и договорам перестрахования с 2024 по 2026 год. Обязанности государства в рамках этих гарантий выполняет ВЭБ.РФ.

В ноябре 2022 года правительство включило фармацевтическую и медицинскую продукцию в список критического импорта по соответствующим кодам ТН ВЭД. Фармацевтическая продукция в списке представлена отдельными позициями из групп нуклеиновые кислоты, витамины, гормоны, гликозиды, алкалоиды, антибиотики, вакцины, иммунологические и биотехнологические препараты и другие лекарственные препараты из групп 3003 и 3004 ТН ВЭД.В июле 2023 года перечень критического импорта с поддержкой государства обновили, добавив новые товарные позиции.