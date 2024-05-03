В новый список антироссийских санкций попали два дистрибьютора медизделий

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новый санкционный список «за деятельность в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России». В него вошли еще 252 организации и 29 физических лиц. Среди них:

ЗАО «Биоград» — дистрибьютор реагентов для клинической лабораторной диагностики и экспресс-тестов для диагностики ВИЧ и гепатитов, сифилиса, пневмоккока и других респираторных заболеваний. Согласно сайту компании, она поставляла продукцию Abbott, LumiraDx, NovaTec, Alere, Biogal, Orgenics.

Фирма «Рау фарм» — дистрибьютор медицинской техники и изделий, лабораторно-аналитического оборудования и реактивов зарубежных производителей. Согласно сайту компании, она поставляла продукцию Sigma, Thermo Fisher, Agilent Technologies, Pentax Medical, Ermis Medizintechnik, Portex, Braun Sharing Expertise.

В США объяснили введение ограничений против определенных лиц, тем, что они способствуют обходу санкций и помогают закупать оборудование за рубежом.

Ранее в санкционные списки разных стран уже попадали представители фармотрасли и профильные чиновники.

В рамках санкций Министерство финансов США вводит ограничения, которые предусматривают заморозку активов и операций компании и аффилированных с ней лиц. Гражданам и компаниям из США запрещается вести бизнес с ними. Руководителям таких компаний также запрещен въезд в США. Компания под санкциями больше не сможет получать технологии США. Любая организация, которая более чем на 50% принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции.