В ноябре в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 1100 новых участников

С момента перехода функций оператора информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) к Центру развития перспективных технологий через нее прошло 1,5 млн промаркированных упаковок лекарств, зарегистрировано более 1100 новых участников, описано 272 новых препарата. Службой технической поддержки принято и оперативно обработано более 3300 обращений.
Всего с даты старта информационной системы мониторинга движения препаратов было зарегистрировано 11307 участников, 1702 препарата, промаркировано 17 136 926 упаковок лекарств.
Напомним, 1 ноября 2018 г. ИС МДЛП стала частью единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК». На сайте ЧестныйЗНАК.рф был открыт информационный раздел, содержащий все актуальные данные о проекте: статус эксперимента, условия участия, нормативные документы и многое другое.
Источник: ЦРПТ
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0