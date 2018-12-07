В ноябре в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 1100 новых участников

13:55
13 декабря 2018
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С момента перехода функций оператора информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) к Центру развития перспективных технологий через нее прошло 1,5 млн промаркированных упаковок лекарств, зарегистрировано более 1100 новых участников, описано 272 новых препарата. Службой технической поддержки принято и оперативно обработано более 3300 обращений. 

Всего с даты старта информационной системы мониторинга движения препаратов было зарегистрировано 11307 участников, 1702 препарата, промаркировано 17 136 926 упаковок лекарств. 

Напомним, 1 ноября 2018 г. ИС МДЛП стала частью единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК». На сайте ЧестныйЗНАК.рф был открыт информационный раздел, содержащий все актуальные данные о проекте: статус эксперимента, условия участия, нормативные документы и многое другое.

Источник: ЦРПТ

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