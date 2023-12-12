В октябре зафиксированы максимальные показатели продаж лекарств в рублях

В январе—октябре 2023 года продажи всего аптечного ассортимента (к нему относятся лекарства, БАД и прочий ассортимент) составили 1,52 трлн руб., по сравнению с аналогичным периодом 2022 года это больше на 6,1%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Натуральное потребление снизилось на 0,4% — всего продано 6,2 млрд упаковок

Динамика продаж лекарств

По итогам января—октября 2023 года аптек реализовали 4,1 млрд упаковок лекарственных препаратов на 1,2 трлн руб. В прошлом году за 10 месяцев было продано 4,2 млрд упаковок, на сумму 1,1 трлн руб. Второе место по стоимостному объему аптечного рынка занимает прочий ассортимент — 1,6 млрд упаковок на 251 млрд руб., затем следуют БАД — 406 млн упаковок на сумму 109 млрд руб.

Максимальный рост продаж с января по октябрь зафиксирован у категории БАД. По сравнению с таким же периодом 2022 года их продажи увеличились на 17,3% в рублях и +5,6% в упаковках. Биодобавки единственные из аптечного ассортимента, у которых отмечен рост в натуральном выражении. Потребление лекарств увеличилось в деньгах на 6,4%, но немного снизилось в упаковках (- 0,1%). Динамика прочего ассортимента еще ниже — в рублях +0,6%, в упаковках -2,3%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В осенние месяцы традиционно продажи лекарств увеличиваются. В октябре текущего года рост аптечного рынка относительно октября 2022 года составил +11% в деньгах. При этом натуральное потребление препаратов в целом по стране уменьшилось (-6%).

За текущий год в октябре наблюдались максимальные показатели стоимостных продаж. В этот месяц посетители аптек потратили на покупку лекарств около 130 млрд руб. Всего в октябре через аптеки было реализовано 430 млн упаковок препаратов.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Популярные лекарства

В октябре 2023 года, как и в прошлом году, среди лекарств лидируют противопростудные и противокашлевые препараты (EphMRA-группа 2-й уровень). На эти лекарства покупатели потратили в октябре 7,1 млрд руб., что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В упаковках продажи противопростудных препаратов немного снизились, на 0,6%. Средняя цена упаковки противопростудного препарата в октябре составляла примерно 267 руб. Стоимость относительно октября 2022 года выросла на 19%. В первой тройке лидирующих брендов противопростудных лекарств стоимость варьируется от 300 руб. до 550 руб. за упаковку. На первом месте по объему продаж в рублях среди этих лекарств бренд «Терафлю» компании Haleon — бренд занимает 12% в группе. Продажи «Терафлю» (за исключением препаратов бренда для лечения заболеваний горла) в упаковках снизились на 2,5% относительно октября прошлого года, однако в рублях рост — +9,9%.

На втором месте среди терапевтических групп ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Россияне израсходовали на лекарства данной группы 6,4 млрд руб., это на 10,5% больше, чем в октябре прошлого года. Натуральное потребление лекарств группы за это время сократилось на 4,1%. Средняя стоимость упаковки препарата из этой группы в октябре составляла 366 руб. В этот же период прошлого года цена была около 318 руб. — стоимость выросла на 15%. Первенство по стоимостному объему в группе у препарата «Эдарби» (компании Stada) — рост рынка +27% в рублях и +18% в упаковках.

Препараты для лечения заболеваний носа на третьем месте. Покупатели приобрели таких препаратов на 6,1 млрд руб., что на 10,7% больше по сравнению с октябрем прошлого года. В натуральных показателях потребление снизилось на 2,7%. Средняя цена упаковки препарата в группе в октябре 2023 года составляла 183 руб. Относительно октября прошлого года цена в среднем выросла на 14%. В этой группе на первом месте по продажам в рублях бренд «Синупрет» (растительное средство от насморка для приема внутрь) компании Bionorica. Рост рынка «Синупрета» —+20,2% в рублях и +1,7% в упаковках.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

ТОР5 среди брендов по объему стоимостных продаж в октябре вновь возглавляет антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) от компании Bayer, относительно прошлогоднего октября его продажи в рублях увеличились на 21,5%. Вторую строчку рейтинга занимает «Эликвис» с приростом 17,5% в рублях. Жаропонижающее и обезболивающее средство «Нурофен» от Reckitt Benckiser поднялся с седьмой строчки на третью, с приростом +24,4%. Одну позицию в рейтинге потерял бренд «Терафлю» от компании Haleon. В октябре текущего года он занял четвертое место с приростом 9,1%. Марка «Терафлю» включает противопростудные препараты, а также препарат для лечения заболеваний горла. Противовирусный препарат «Ингавирин» производства «Валента» остается на пятой позиции с приростом +22,2%.

ТОР5 брендов в аптечном рынке лекарственных препаратов в октябре 2023 года в стоимостном выражении Рейтинг Бренд Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб. Динамика продаж в стоимостном выражении, октябрь 2023 /октябрь 2022, % октябрь 2022 октябрь 2023 1 Ксарелто Bayer 1090 1325 21,5 2 Эликвис Pfizer 1053 1238 17,5 3 Нурофен Reckitt Benckiser 684 851 24,4 4 Терафлю* Haleon 753 821 9,1 5 Ингавирин Валента 613 749 22,2 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

*Бренд «Терафлю» включает препараты EphMRA групп: R2 — препараты для лечения заболеваний горла и R5 — противопростудные препараты без противомикробных компонентов.