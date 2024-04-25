В отдельных регионах используется не более 13% схем противоопухолевой терапии

В 2022 году на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями из бюджета ФОМС было потрачено 327,1 млрд руб. Из них на противоопухолевую лекарственную терапию – 239,6 млрд руб., или 73,2 % от общего объема использованных средств. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит использования средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями в 2021–2023 годах», с которым ознакомился «ФВ».

В анализируемом периоде количество схем, предусмотренных для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в круглосуточном стационаре в регионах, составляло 525 единиц, из них фактически применялось 507, то есть 96,6%. Не во всех регионах такой высокий процент использования схем. Например, в Республике Тыва использованы 80 схем лечения, в Новгородской области – 101, в Республике Алтай – 103.

В дневном стационаре в 2022 году было 757 противоопухолевых схем, регионы фактически использовали 713, или 94,2%. В число субъектов с наименьшим количеством схем, например, попали Магаданская область – 98 схем, Республика Ингушетия – 99, Еврейская автономная область – 75.

В документе указывается, что «значительная дифференциация по количеству применяемых схем и кратности госпитализаций может быть связана с низкой численностью населения в регионе, отсутствием необходимости в применении широкого спектра схем лечения, проведением противоопухолевой лекарственной терапии в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях за пределами региона страхования».

По мнению директора Института экономики здравоохранения Ларисы Попович, при существующем финансировании и нескольких сотнях разработанных схем противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационара «вызывает удивление крайне скудное использование этих схем лечения в значительном числе регионов». «Деликатность заключения Счетной палаты относительно причин такой ситуации понятна, однако, как представляется, проблема все же требует более глубокого анализа и при необходимости – более радикальных мер по повышению квалификации медицинского персонала. Россияне должны иметь возможность получать самую современную терапию независимо от места проживания. И государство очень многое для этого делает. Нельзя допускать дискредитацию его усилий из-за тех или иных просчетов в кадровой политике на местах», – считает эксперт.

Она также обратила внимание на отмеченное Счетной палатой отсутствие или незначительное число проводимых молекулярно-генетических исследований в целях выявления онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии. В документе указывается, что в 2022 году молекулярно-генетические исследования (МГИ) не использовались в Ингушетии, Хакасии, Камчатском крае. В Карелии проведено одно такое исследование, в Чукотском автономном округе – 3. Ситуация сохранилась и в 2023 году. МГИ не проводились в 18 субъектах, например, Ярославской, Ленинградской, Мурманской областях, и др.

По мнению Счетной палаты, это может быть обусловлено проведением МГИ на территориях других субъектов Российской Федерации в связи с отсутствием в медицинских организациях необходимого оснащения.

Попович считает, что необходимо провести более глубокий анализ и иных причин, мешающих внедрению современных подходов к эффективной борьбе с онкологическими и иными заболеваниями.