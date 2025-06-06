В перечень типовых отраслевых объектов КИИ войдет оборудование фарморганизаций

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разработала перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 19 июня.

В сфере здравоохранения одним из типовых объектов значится «Система фармацевтических организаций». Она должна выполнять такие функции, как автоматизация процессов фармдеятельности и информационной поддержки фармработников, включая информацию о фарморганизациях и о продаже ими лекарств в аптеках. Объект используется для следующих видов деятельности:

46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией;

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

Эти же виды деятельности будут обеспечивать «Иные системы». В их функции входит сбор, хранение, обработка и предоставление информации, которая касается деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг. Также этот типовой объект будет взаимодействовать с информационными системами в сфере здравоохранения и медорганизациями.

Кроме того, собирать, хранить, обрабатывать и предоставлять информацию о медицинских и фармацевтических организациях будут такие типовые объекты, как:

системы, размещенные ‎ в центре обработки данных и обеспечивающие предоставление информационных, вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, возможностей ‎ и услуг для функционирования объектов критической информационной инфраструктуры;

‎ ‎ единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), государственная информационная система в сфере здравоохранения субъектов РФ.



В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.