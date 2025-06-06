БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В перечень типовых...

В перечень типовых отраслевых объектов КИИ войдет оборудование фарморганизаций

06.06.2025
12:16
Дина Коблова
Таисия Кубрина
На общественное обсуждение вынесен проект перечней типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры. В разделе, касающемся сферы здравоохранения, числится и программное обеспечение (ПО) в фарморганизациях. 
Фото: 123rf.com

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разработала перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 19 июня.

В сфере здравоохранения одним из типовых объектов значится «Система фармацевтических организаций». Она должна выполнять такие функции, как автоматизация процессов фармдеятельности и информационной поддержки фармработников, включая информацию о фарморганизациях и о продаже ими лекарств в аптеках. Объект используется для следующих видов деятельности:

  • 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
  • 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

Эти же виды деятельности будут обеспечивать «Иные системы». В их функции входит сбор, хранение, обработка и предоставление информации, которая касается деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг. Также этот типовой объект будет взаимодействовать с информационными системами в сфере здравоохранения и медорганизациями.

Кроме того, собирать, хранить, обрабатывать и предоставлять информацию о медицинских и фармацевтических организациях будут такие типовые объекты, как:

  • системы, размещенные в центре обработки данных и обеспечивающие предоставление информационных, вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, возможностей и услуг для функционирования объектов критической информационной инфраструктуры;
  • единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), государственная информационная система в сфере здравоохранения субъектов РФ.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.