В перечень важнейших наукоемких технологий вошла разработка лекарств

Президент подписал указ № 529 от 18.06.2024 об утверждении перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Указ вступил в силу с 18 июня.

В документе указано, что правительство в трехмесячных срок определит объем финансирования и порядок разработки и ускоренного внедрения в экономику наукоемких технологий. В течение полугода правительство также проведет мероприятия, которые должны обеспечить единство применения приоритетных направлений научно-технического развития и перечня наукоемких технологий при реализации госполитики.

В перечень вошли: