В перечень важнейших наукоемких технологий вошла разработка лекарств
Президент подписал указ № 529 от 18.06.2024 об утверждении перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Указ вступил в силу с 18 июня.
В документе указано, что правительство в трехмесячных срок определит объем финансирования и порядок разработки и ускоренного внедрения в экономику наукоемких технологий. В течение полугода правительство также проведет мероприятия, которые должны обеспечить единство применения приоритетных направлений научно-технического развития и перечня наукоемких технологий при реализации госполитики.
В перечень вошли:
- превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия;
- биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;
- технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарств);
- технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения;
- технологии разработки медизделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии;
- технологии разработки ветпрепаратов нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных;
- технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники.
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