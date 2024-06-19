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В перечень важнейших наукоемких технологий вошла разработка лекарств

19.06.2024
12:08
Дина Коблова
Президент утвердил перечень приоритетных направлений научно-технологического развития и список важнейших наукоемких технологий. В него вошла разработка лекарств и платформ нового поколения, а также технологии разработки малотоннажной химии для фармацевтики. Теперь правительство должно определить объем финансирования и порядок разработки.
Фото: 123rf.com

Президент подписал указ № 529 от 18.06.2024 об утверждении перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Указ вступил в силу с 18 июня.

В документе указано, что правительство в трехмесячных срок определит объем финансирования и порядок разработки и ускоренного внедрения в экономику наукоемких технологий. В течение полугода правительство также проведет мероприятия, которые должны обеспечить единство применения приоритетных направлений научно-технического развития и перечня наукоемких технологий при реализации госполитики.

В перечень вошли:

  • превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия;
  • биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;
  • технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарств);
  • технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения;
  • технологии разработки медизделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии;
  • технологии разработки ветпрепаратов нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных;
  • технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники.

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