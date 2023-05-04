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В первом квартале...

В первом квартале резко упал спрос на противовирусные лекарства и антикоагулянты

04.05.2023
18:14
Елена Калиновская

В январе — марте 2023 года общая выручка аптек, включающая лекарства, БАД и прочий ассортимент, составила 451,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 5%. В упаковках снижение составило также 5%.

В I квартале 2023 года аптеки продали 1,3 млрд упаковок лекарств на сумму 343,9 млрд руб. По сравнению с таким же периодом 2022 года в натуральном выражении лекарственный рынок снизился на 7%, в денежном – на 6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Эффект высокой базы

Другой ассортимент аптек вырос как минимум в деньгах. Так, продажи БАД выросли на 8%, до 33,3 млрд руб., в упаковках остались на уровне первого квартала 2022 года – 0,13 млрд упаковок. Прочий ассортимент в рублях вырос на 1%, до 75,5 млрд руб., и на 20% снизился в упаковках.

Снижение продаж в первом квартале связано, скорее всего, с высокой базой марта 2022 года, когда возник ажиотажный спрос на лекарства после введения санкций в отношении России. Если в январе 2023 года лекарственный рынок вырос на 2% по сравнению с январем 2022 года, а в феврале снизился на 1%, то в марте снижение в рублях составило 16%. Но если сравнить с мартом 2021 года, когда всплеска продаж не было, то рост в 2023 году составил 17%.

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Источник: AlphaRM

В упаковках эффекта высокой базы нет. В январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года натуральные продажи снизились на 6%, в феврале – на 7%, в марте – на 5%. Если сравнить январь этого года с январем 2021 года, то рост составил всего 2%, в феврале – 4%, в марте – 1%. Тенденция стабилизации натурального роста пока продолжается. Напомним: на фоне роста рынка лекарств в денежном выражении в 2022 году на 10% в упаковках рост составил всего 1%.

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Источник: AlphaRM

Какие лекарства покупали россияне

В I квартале на первом месте оказалась группа препаратов, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях, – ингибиторы АПФ. При этом ее продажи снизились на 12%. Препараты, входившие в первую тройку в январе — марте 2022 года, значительно потеряли свои позиции. Так, противовирусные лекарства с первой строки переместились на пятую, антикоагулянты – с третьей на восьмую. Продажи упали на 39 и 35% соответственно.

В первой десятке положительная динамика только у лекарств от насморка и у противовоспалительных лекарств.

I кв.23

I кв.22

Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень)

Сумма продаж, млрд руб.

Динамика

I кв.23/ I кв.22, %

1

2

Ингибиторы АПФ

17,4

-12

2

5

Препараты для заболеваний носа

16,8

16

3

4

Средства от кашля и простуды

16,8

-5

4

7

Противовоспалительные и противоревматические лекарства

14,5

9

5

1

Противовирусные препараты системного применения

13,5

-39

6

6

Половые гормоны системного применения

11,8

-12

7

8

Психоаналептики

11,8

-2

8

3

Антикоагулянты

11,5

-35

9

9

Урологические препараты

11,1

0

10

10

Препараты для заболеваний горла

10,4

0

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Десятку МНН возглавляет лекарство от насморка ксилометазолин, второе и третье места заняли противовоспалительные препараты. Антикоагулянты — на шестом и восьмом местах. Лидер прошлого года – умифеновир – на седьмом месте.

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В TOP10 брендов на первом месте вновь «Ксарелто», потесненный во время пандемии «Арбидолом». Теперь он на четвертом месте, немного уступив «Ингавирину».

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