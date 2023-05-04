В первом квартале резко упал спрос на противовирусные лекарства и антикоагулянты

В I квартале 2023 года аптеки продали 1,3 млрд упаковок лекарств на сумму 343,9 млрд руб. По сравнению с таким же периодом 2022 года в натуральном выражении лекарственный рынок снизился на 7%, в денежном – на 6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Эффект высокой базы

Другой ассортимент аптек вырос как минимум в деньгах. Так, продажи БАД выросли на 8%, до 33,3 млрд руб., в упаковках остались на уровне первого квартала 2022 года – 0,13 млрд упаковок. Прочий ассортимент в рублях вырос на 1%, до 75,5 млрд руб., и на 20% снизился в упаковках.

Снижение продаж в первом квартале связано, скорее всего, с высокой базой марта 2022 года, когда возник ажиотажный спрос на лекарства после введения санкций в отношении России. Если в январе 2023 года лекарственный рынок вырос на 2% по сравнению с январем 2022 года, а в феврале снизился на 1%, то в марте снижение в рублях составило 16%. Но если сравнить с мартом 2021 года, когда всплеска продаж не было, то рост в 2023 году составил 17%.

Источник: AlphaRM

В упаковках эффекта высокой базы нет. В январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года натуральные продажи снизились на 6%, в феврале – на 7%, в марте – на 5%. Если сравнить январь этого года с январем 2021 года, то рост составил всего 2%, в феврале – 4%, в марте – 1%. Тенденция стабилизации натурального роста пока продолжается. Напомним: на фоне роста рынка лекарств в денежном выражении в 2022 году на 10% в упаковках рост составил всего 1%.

Источник: AlphaRM

Какие лекарства покупали россияне

В I квартале на первом месте оказалась группа препаратов, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях, – ингибиторы АПФ. При этом ее продажи снизились на 12%. Препараты, входившие в первую тройку в январе — марте 2022 года, значительно потеряли свои позиции. Так, противовирусные лекарства с первой строки переместились на пятую, антикоагулянты – с третьей на восьмую. Продажи упали на 39 и 35% соответственно.

В первой десятке положительная динамика только у лекарств от насморка и у противовоспалительных лекарств.

I кв.23 I кв.22 Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень) Сумма продаж, млрд руб. Динамика I кв.23/ I кв.22, % 1 2 Ингибиторы АПФ 17,4 -12 2 5 Препараты для заболеваний носа 16,8 16 3 4 Средства от кашля и простуды 16,8 -5 4 7 Противовоспалительные и противоревматические лекарства 14,5 9 5 1 Противовирусные препараты системного применения 13,5 -39 6 6 Половые гормоны системного применения 11,8 -12 7 8 Психоаналептики 11,8 -2 8 3 Антикоагулянты 11,5 -35 9 9 Урологические препараты 11,1 0 10 10 Препараты для заболеваний горла 10,4 0 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Десятку МНН возглавляет лекарство от насморка ксилометазолин, второе и третье места заняли противовоспалительные препараты. Антикоагулянты — на шестом и восьмом местах. Лидер прошлого года – умифеновир – на седьмом месте.

В TOP10 брендов на первом месте вновь «Ксарелто», потесненный во время пандемии «Арбидолом». Теперь он на четвертом месте, немного уступив «Ингавирину».