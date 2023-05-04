В первом квартале резко упал спрос на противовирусные лекарства и антикоагулянты
В январе — марте 2023 года общая выручка аптек, включающая лекарства, БАД и прочий ассортимент, составила 451,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 5%. В упаковках снижение составило также 5%.
В I квартале 2023 года аптеки продали 1,3 млрд упаковок лекарств на сумму 343,9 млрд руб. По сравнению с таким же периодом 2022 года в натуральном выражении лекарственный рынок снизился на 7%, в денежном – на 6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
Эффект высокой базы
Другой ассортимент аптек вырос как минимум в деньгах. Так, продажи БАД выросли на 8%, до 33,3 млрд руб., в упаковках остались на уровне первого квартала 2022 года – 0,13 млрд упаковок. Прочий ассортимент в рублях вырос на 1%, до 75,5 млрд руб., и на 20% снизился в упаковках.
Снижение продаж в первом квартале связано, скорее всего, с высокой базой марта 2022 года, когда возник ажиотажный спрос на лекарства после введения санкций в отношении России. Если в январе 2023 года лекарственный рынок вырос на 2% по сравнению с январем 2022 года, а в феврале снизился на 1%, то в марте снижение в рублях составило 16%. Но если сравнить с мартом 2021 года, когда всплеска продаж не было, то рост в 2023 году составил 17%.
Источник: AlphaRM
В упаковках эффекта высокой базы нет. В январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года натуральные продажи снизились на 6%, в феврале – на 7%, в марте – на 5%. Если сравнить январь этого года с январем 2021 года, то рост составил всего 2%, в феврале – 4%, в марте – 1%. Тенденция стабилизации натурального роста пока продолжается. Напомним: на фоне роста рынка лекарств в денежном выражении в 2022 году на 10% в упаковках рост составил всего 1%.
Источник: AlphaRM
Какие лекарства покупали россияне
В I квартале на первом месте оказалась группа препаратов, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях, – ингибиторы АПФ. При этом ее продажи снизились на 12%. Препараты, входившие в первую тройку в январе — марте 2022 года, значительно потеряли свои позиции. Так, противовирусные лекарства с первой строки переместились на пятую, антикоагулянты – с третьей на восьмую. Продажи упали на 39 и 35% соответственно.
В первой десятке положительная динамика только у лекарств от насморка и у противовоспалительных лекарств.
|
I кв.23
|
I кв.22
|
Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень)
|
Сумма продаж, млрд руб.
|
Динамика
I кв.23/ I кв.22, %
|
1
|
2
|
Ингибиторы АПФ
|
17,4
|
-12
|
2
|
5
|
Препараты для заболеваний носа
|
16,8
|
16
|
3
|
4
|
Средства от кашля и простуды
|
16,8
|
-5
|
4
|
7
|
Противовоспалительные и противоревматические лекарства
|
14,5
|
9
|
5
|
1
|
Противовирусные препараты системного применения
|
13,5
|
-39
|
6
|
6
|
Половые гормоны системного применения
|
11,8
|
-12
|
7
|
8
|
Психоаналептики
|
11,8
|
-2
|
8
|
3
|
Антикоагулянты
|
11,5
|
-35
|
9
|
9
|
Урологические препараты
|
11,1
|
0
|
10
|
10
|
Препараты для заболеваний горла
|
10,4
|
0
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Десятку МНН возглавляет лекарство от насморка ксилометазолин, второе и третье места заняли противовоспалительные препараты. Антикоагулянты — на шестом и восьмом местах. Лидер прошлого года – умифеновир – на седьмом месте.
В TOP10 брендов на первом месте вновь «Ксарелто», потесненный во время пандемии «Арбидолом». Теперь он на четвертом месте, немного уступив «Ингавирину».
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