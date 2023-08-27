В первом полугодии в продаже появилось 16 новых препаратов
С января по июнь текущего года было 16 лончей препаратов, зарегистрированных на территории России. Все новые лекарства в первом полугодии реализованы в разных сегментах рынка. Больше всего новинок пришлось на розничный рынок (11 препаратов). В госзакупках представлено семь новых препаратов, среди них противоопухолевые, антибактериальные, противовирусные средства, а также один препарат для лечения ВИЧ-инфекции и лекарство для терапии лепроматозной лепры. «ФВ» проанализировал фармрынок новых препаратов по данным AlphaRM.
Госзакупки лидируют в рублях – 84,2%, доля аптек – 15,8%. Наибольшая доля в госзакупках пришлась на госпитальный сегмент — 44%, закупки по госпрограммам (целевой сегмент) заняли среди лончей 23,1%, региональная льгота — 17,1%.
В натуральном выражении иная картина. Розничные продажи новых препаратов занимают 59,8%. В госзакупках на целевой сегмент пришлось 20,5%, на ЛПУ — 19,5%. Региональная льгота в упаковках составляет не более 0,3% — это объясняется высокой стоимостью препаратов в сегменте.
Разброс цен среди появившихся препаратов весьма существенен — от 112 руб. до 749 тыс. руб. за упаковку.
Источник: Источник: AlphaRM, расчеты ФВ
Новинки на рынке
Основная часть презентованных лекарств были зарегистрированы в прошлом году, некоторые — в 2021 году, есть и такие, которые получили одобрение в начале текущего года (табл. 1).
|
Лончи (МНН) в первом полугодии 2023 года на фармрынке России*
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Корпорация
|
Сегмент
|
Показания
|
Дата регистрации В ГРЛС
|
Страна держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата
|
АТС группа 2-го уровня
|
Уникальность действующих веществ и присутствие их в ГРЛС, ранее
|
Трастузумаб дерукстекан
|
Энхерту
|
АстраЗенека
|
ЛПУ, аптечный рынок, региональная льгота
|
HER2-положительный рак молочной железы
|
21.09.2022
|
Великобритания
|
L01—противоопухолевые препараты
|
уникальное МНН
|
Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин
|
Элпида комби
|
ХимРар
|
ЛПУ, целевой сегмент
|
ВИЧ-инфекция
|
22.04.2022
|
Россия
|
J05 —противовирусные препараты системного действия
|
впервые в комбинации
|
Энтректиниб
|
Розлитрек
|
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд
|
Аптечный рынок, региональная льгота
|
Солидные опухоли, НМРЛ
|
10.11.2022
|
Швейцария
|
L01 —противоопухолевые препараты
|
уникальное МНН
|
Лидокаин+Тинидазол+Тиоконазол
|
Гайномакс плюс
|
Ацино Фарма АГ
|
Аптечный рынок
|
Гинекологические заболевания (вагинит)
|
17.01.2022
|
Турция
|
G01 —антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний
|
впервые в комбинации
|
Ларотректиниб
|
Витракви
|
Байер Групп
|
региональная льгота
|
Солидные опухоли при выявлении специфического генетического признака
|
06.06.2022
|
Германия
|
L01 —противоопухолевые препараты
|
уникальное МНН
|
Аторвастатин+Эзетимиб
|
Торвазин плюс
|
Сервье
|
Аптечный рынок
|
Гиполипидемическое средство
|
01.06.2022
|
Венгрия
|
C10 —гиполипидемические препараты
|
впервые в комбинации
|
Сульбактам
|
Сульбактам
|
Тех-Фарм
|
ЛПУ
|
Применяется в сочетании с бета-лактамным антибиотиком
|
15.08.2022
|
Россия
|
J01 —антибактериальныепрепаратысистемного действия
|
действующее вещество ранее присутствовало в ГРЛС в комбинации
|
Сульбактам-джиэфси
|
ДЖИЭФСИ
|
ЛПУ
|
Применяется в сочетании с бета-лактамным антибиотиком
|
03.02.2023
|
Россия
|
J01 —антибактериальныепрепаратысистемного действия
|
действующее вещество ранее присутствовало в ГРЛС в комбинации
|
Дорзоламид+Латанопрост
|
Дорзопрост
|
Ромфарм Компани
|
Аптечный рынок
|
Глаукома
|
21.10.2022
|
Румыния
|
S01 —препараты для лечения заболеваний глаз
|
впервые в комбинации
|
Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол
|
Брезтри аэросфера
|
АстраЗенека
|
Аптечный рынок
|
Обструктивные заболевания дыхательных путей
|
19.09.2022
|
Швеция
|
R03 —препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
|
впервые в комбинации
|
Клофазимин
|
Клофазимин
|
ФармКонцепт
|
ЛПУ
|
Лепроматозная лепра
|
24.01.2023
|
Россия
|
J04 —препараты активные в отношении микобактерий
|
уникальное МНН
|
Отилония бромид
|
Спазмомен
|
Менарини
|
Аптечный рынок
|
Спастические состояния, дискинезии (по гиперкинетическому типу) органов ЖКТ
|
12.08.2010
|
Италия
|
A03 —препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ
|
уникальное МНН
|
Левоментола раствор в ментил изовалерате+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
|
Корвалол-экстра
|
Усолье-сибирский химфармзавод
|
Аптечный рынок
|
Заболевания сердца
|
30.09.2021
|
Россия
|
C01 —препараты для лечения заболеваний сердца
|
впервые в комбинации
|
Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол
|
Тримбоу
|
Кьези
|
Аптечный рынок
|
Обструктивные заболевания дыхательных путей
|
09.04.2021
|
Италия
|
R03 —препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
|
впервые в комбинации
|
Ксилометазолин+Натрия гиалуронат
|
Риномарис Адванс
|
Ядран
|
Аптечный рынок
|
Противоконгестивное средство при заболеваниях носа
|
01.09.2022
|
Хорватия
|
R01 —назальные препараты
|
впервые в комбинации
|
Онделопран
|
Ардалева
|
Р-фарм
|
Аптечный рынок
|
Алкогольная зависимость
|
09.06.2022
|
Россия
|
N07 —препараты для лечения заболеваний нервной системы другие
|
уникальное МНН
|
Нирматрелвир
|
Нирматрелвир пск
|
Рус Биофарм
|
ЛПУ
|
COVID-19
|
29.06.2022
|
Россия
|
J05 —противовирусные препараты системного действия
|
уникальное МНН
|
Источник: AlphaRM, ГРЛС, расчеты ФВ
*Анализировались только зарегистрированные в РФ препараты.
В конце сентября 2022 года компания AstraZeneca объявила о регистрации в России препарата «Энхерту» (МНН трастузумаб дерукстекан) для терапии HER2-положительного рака молочной железы у взрослых. Бренд «Энхерту» занимает более 48% в общем объеме стоимостных продаж лончей. Основной канал реализации препарата — лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), 81,7% от всего объема рынка данного лекарства (табл. 2).
Вторую позицию в рейтинге занимает торговая марка «Элпида комби» (МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин) для лечения пациентов с ВИЧ. Доля в общем объеме новинок данного бренда — 25,6%. Держателем регудостоверения на лекарство указано ООО «Элпида», компания-производитель «ХимРар». Основная доля «Элпида комби» (90,3%) была реализована в целевом сегменте.
Тройку лидеров среди лончей замыкает противоопухолевый препарат «Розлитрек» (МНН энтректиниб). В первый год существования на российском фармрынке почти весь объем препарата «Розлитрек» был реализован в региональной льготе (98,5%), доля среди всех новинок составила 11,8%. Препарат показан в виде монотерапии взрослым и детям от 12 лет с солидными опухолями, экспрессирующими слитный ген NTRK, а также показан к применению у взрослых с ROS1-положительным распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).
Еще один противоопухолевый препарат вышел в текущем году на российский рынок — «Витракви» (МНН ларотректиниб). Минздрав одобрил препарат в июне 2022 года. «Витракви» среди представленных лончей наиболее дорогостоящий. В среднем одну упаковку препарата для нужд региональных льготников закупали по цене 749 тыс. руб. Ларотректиниб в 2021 году был включен в перечень лекарственных препаратов, закупаемых фондом «Круг добра».
Среди лончей есть препараты, которые в первом полугодии текущего года реализовались только через аптеки. К ним относятся «Гайномакс плюс», «Торвазин плюс», «Дорзопрост», «Брезтри аэросфера». Все перечисленные препараты содержат действующие вещества, ранее присутствовавшие на фармрынке в виде монопрепаратов, либо в других комбинациях, но впервые в представленных комбинациях. К примеру, у компании Acino Pharma в России ранее был одобрен препарат для лечения гинекологических заболеваний «Гайномакс» с МНН тинидазол+тиоконазол (суппозитории). В начале 2022 года Минздрав одобрил новую комбинацию действующих веществ лидокаин+тинидазол+тиоконазол . Через год препарат вышел на розничный рынок с торговым наименованием «Гайномакс плюс». Подобная история с препаратом «Торвазин плюс» — новое лекарство состоит из комбинации двух гиполипидемических средств аторвастатин+эзетимиб. Оба действующих вещества по отдельности или в других комбинациях давно зарегистрированы в стране.
|
ТОР10 лончей по доле продаж на фармрынке в стоимостном выражении в первом полугодии 2023 года, %
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Корпорация
|
Основной канал реализации
|
Доля препарата в основном канале реализации
|
Доля в общем объеме продаж новых препаратов
|
1
|
Энхерту
|
AstraZeneca
|
ЛПУ
|
81,7
|
48,6
|
2
|
Элпида комби
|
ХимРар
|
Целевой сегмент
|
90,3
|
25,6
|
3
|
Розлитрек
|
Roche
|
Региональная льгота
|
98,5
|
11,8
|
4
|
Гайномакс плюс
|
Acino Pharma
|
Аптечный сегмент
|
100,0
|
5,1
|
5
|
Витракви
|
Bayer
|
Региональная льгота
|
100,0
|
2,5
|
6
|
Торвазин плюс
|
Servier
|
Аптечный сегмент
|
100,0
|
1,4
|
7
|
Сульбактам
|
Тех-Фарм
|
ЛПУ
|
100
|
1,3
|
8
|
Дорзопрост
|
Rompharm Company
|
Аптечный сегмент
|
100,0
|
1,1
|
9
|
Брезтри аэросфера
|
AstraZeneca
|
Аптечный сегмент
|
100,0
|
1,1
|
10
|
Клофазимин
|
ФармКонцепт
|
ЛПУ
|
89,97
|
0,6
|
Источник: AlphaRM, расчеты ФВ
Компании с новинками
Лидером ТОР5 корпораций по продажам лончей стала AstraZeneca — компания занимает почти половину стоимостного объема (49,7%) всех новых лекарств в анализируемый период. В отличие от остальных компаний она представила два новых препарата: «Энхерту» (МНН трастузумаб дерукстекан) и «Брезтри аэросфера» (МНН будесонид+гликопиррония бромид+формотерол). Эти две новинки вышли как в госзакупки (ЛПУ, региональная льгота), так и в аптеки.
Остальные 15 компаний представили по одному лончу. Отечественный производитель «ХимРар» вывел на рынок новый комбинированный противовирусный препарат для лечения ВИЧ-инфекции «Элпида комби» (МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин). В 2022 году препарат был зарегистрирован, а затем включен в Перечень ЖНВЛП. В первом полугодии текущего года были осуществлены закупки лекарства «Элпида комби» в целевом сегменте и для нужд ЛПУ. Среди лончей компания «ХимРар» занимает 25,6% в рублях. На третьей позиции рейтинга компания Roche с противоопухолевым препаратом «Розлитрек» (МНН энтректиниб).
В натуральных показателях на рынке лончей лидирует следующая тройка компаний: «ХимРар», Acino Pharma и «Усолье-сибирский химфармзавод». Последняя в списке компания зарегистрировала торговое наименование «Корвалол-экстра». В состав препарата помимо традиционных действующих веществ входит левоментола раствор в ментилизовалерате («Валидол»). Выпускается «Корвалол-экстра» в виде капель для приема внутрь.
Источник: AlphaRM, расчеты ФВ
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