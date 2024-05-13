В профильных министерствах могут произойти перестановки

Михаила Мишустина назначили председателем правительства России, президент подписал соответствующий указ. Кандидатуру Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании. Он внес на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства.

Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкульта. В ее сферу ведения также войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

Дениса Мантурова выдвинули на пост первого вице-премьера, в его ведении будет находиться промышленность. С 2022 года он совмещал должности заместителя премьер-министра и министра промышленности. Профильный комитет поддержал кандидатуру Мантурова.

«Главным приоритетом остается технологический суверенитет страны. Свой вклад необходимо внести в продовольственную, транспортную, информационную и энергетическую безопасность. Необходимо обеспечить безопасность нашей критической инфраструктуры», — заявил Мантуров.

На пост главы Минпромторга представлена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Ранее Алиханов работал в министерстве и входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал кандидатуру Михаила Мурашко для утверждения на должность министра здравоохранения России. Теперь его должны утвердить на пленарном заседании нижней палаты парламента 14 мая.

В новом составе правительства свои посты также должны сохранить: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).