В производство медицинских игл в Ярославской области будет инвестировано 797 млн рублей

13:17
28 ноября 2018

Елена Сидорова

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) создаст в Ярославской области первое в России производство инъекционных медицинских игл полного цикла мощностью до 700 млн изделий в год.

Инвестиции в проект составляют 797 млн рублей, а объем производства обеспечит более 50% потребности внутреннего рынка с возможностью дальнейшего масштабирования проекта и увеличения количества выпускаемой продукции, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

ИМЦ Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника») будет производить инъекционные медицинские иглы, включая игольные заготовки, а также дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови, которые в настоящее время в полном объеме импортируются из Китая и Европы. Первая партия изделий сойдет с конвейера в начале 2019 г.

Инвестиции в проект составляют 797 млн рублей: 500 млн предоставлены ФРП в виде льготного займа сроком на 5 лет, и 297 млн – собственные средства ИМЦ Концерна «Вега». На новом производстве в Ярославской области будет создано более 150 рабочих мест.

Производство медицинских игл полного цикла будет создано на основе южнокорейской технологии. Договор о трансфере технологий был заключен между производителем медицинских изделий C&M-TECH (г. Тэгу, Южная Корея) и АО «ИМЦ Концерна «Вега» в ноябре 2017 года.

В феврале 2018 г. на заседании Совета Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования, представители АО «ИМЦ Концерна «Вега» отмечали, что проект имеет высокий экспортный потенциал. Уже ведутся переговоры о заключении договоров сотрудничества с компаниями – производителями медицинских изделий из Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

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