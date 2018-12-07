В рамках конгресса терапевтов прошел симпозиум, посвященный лечению когнитивных расстройств

На симпозиум компании «Материа Медика Холдинг» «В потоке коморбидности, как увидеть главное?» были приглашены ведущие российские ученые: заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Владимир Парфёнов, президент международного общества «Стресс под контролем», Елена Акарачкова, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Алексей Самсонов.

Владимир Парфенов рассмотрел вопросы диагностики и лечения хронической ишемии головного мозга (ХИГМ), отметив высокую популярность диагноза в отечественной неврологии при отсутствии в большинстве стран мира. Докладчик подчеркнул, что в определенной степени ХИГМ соответствует сосудистым когнитивным расстройствам (СКР). Под «маской» ХИГМ могут протекать другие заболевания (тревожные, депрессивные расстройства, первичные головные боли, отолитиаз, болезнь Альцгеймера), которые плохо диагностируются в клинической практике. При лечении пациентов с ХИГМ ведущее значение имеют коррекция факторов риска инсульта, нормализация артериального давления, снижение уровня холестерина, антитромботическая терапия. Вопрос об эффективности лекарственных средств, улучшающих когнитивные функции при легких и умеренных СКР, остается дискуссионным. В нашей стране у больных с ХИГМ используется множество препаратов, но только незначительная часть из них изучена при цереброваскулярных заболеваниях на большом количестве пациентов в условиях повседневной практики врача-клинициста.

Профессор Владимир Парфёнов представил итоги Всероссийской наблюдательной неинтервенционной программы «Диамант» по изучению эффективности и безопасности применения релиз-активного препарата Диваза у пациентов с когнитивными расстройствами. В программе, проходившей в 2016–2017 гг., приняли участие 258 врачей неврологов из 30 городов России, обработаны данные 2583 пациентов в возрасте от 42 до 90 лет. Все пациенты принимали препарат Диваза, обладающий ноотропным, сосудистым и антиоксидантным эффектом. Выявлена значительная распространенность (91%) когнитивных нарушений (КН) среди пациентов с ХИГМ. По словам Владимира Парфёнова, результаты программы показали высокую эффективность препарата Диваза в отношении КН – трехмесячный курс терапии способствовал значимому улучшению когнитивных функций.

Елена Акарачкова отметила, что каждый четвертый пациент, обратившийся к врачу общей практики по поводу хронического соматического заболевания, нуждается в анксиолитической и антидепрессивной терапии. Например, релиз-активный препарат Тенотен обладает противотревожным и вегетостабилизирующим эффектом, в т.ч. у пациентов с хронической соматической патологией. По словам начальника отдела информации «Материа Медика Холдинг», профессора Алексея Глазунова, применение препарата Тенотен в составе комплексной терапии гипертонической болезни (ГБ) способствует более быстрому наступлению гипотензивного эффекта, чем у пациентов, принимающих только базовую терапию ГБ. Профессор Глазунов напомнил, что феномен релиз-активности в свое время открыл член-корр. РАН, профессор Олег Эпштейн.