В рейтинг Forbes попало пять зарубежных фармкомпаний

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России в 2024 году. В список вошли пять фармацевтических компаний.

В рейтинг включены компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным корпорациям или физлицам по данным на 23 августа 2024 года. Они ранжированы по совокупной выручке, полученной в 2023 году. В качестве выручки для банков указана сумма чистых доходов за 2023 год. За основу оценки выручки взяты данные бухгалтерской отчетности, предоставленных системой СПАРК, отчетности по МСФО и данные годовых отчетов.

На первом месте среди фармкомпаний, как и в прошлом году, оказалась немецкая Bayer. Компания опустилась на две позиции в общем рейтинге по сравнению с рейтингом 2023 года и заняла 27 место. Выручка составила 89,8 млрд руб. (в прошлом году — 86,5 млрд руб.).

Французская Sanofi заняла 31 место в общем рейтинге, обогнав швейцарскую Novartis. Выручка компаний составила 77,6 млрд и 76,8 млрд руб. соответственно. Англо-шведская AstraZeneca поднялась с 45 места в прошлом году на 34, ее выручка составила 67,5 млрд руб.

Последней фармкомпанией в рейтинге стала американская Abbott Laboratories, занявшая 42 позицию с выручкой в 55,3 млрд руб. В прошлом году компания была на 49 месте.