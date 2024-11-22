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В рейтинг омниканальности...

В рейтинг омниканальности крупнейших ритейлеров вошли 19 аптечных сетей

22.11.2024
18:18
Дина Коблова
В рейтинге омниканальности крупнейших розничных ритейлеров за 2024 год среди аптек на первой место вышел «Горздрав». Компания также лидировала среди аптек в зачете по опыту взаимодействия с технологиями. В рейтинге покупательского опыта первой среди аптек стала «Ригла», а в рейтинге опыта получения заказа — «Самсон Фарма».
Фото: 123rf.com

Опубликован рейтинг омниканальности крупнейших розничных ритейлеров Omni retail rating за 2024 года. Он основан на исследовании рынка ритейла, которое уже четвертый год проводит ИТ-интегратор AWG и аналитическая компания Data Insight. Исследование направлено на анализ каналов с точки зрения покупателей, выявление удобства взаимодействия с магазином вне зависимости от формата покупки — онлайн или офлайн.

Омниканальность — это вид коммуникации между клиентами и представителями бизнеса, который объединяет разные каналы взаимодействия.

В общий рейтинг вошли 100 компаний, в категорию «аптека» попали 19:

  • «Горздрав» — 25 место;
  • «Аптека 36.6» — 33 место;
  • «Аптека.ру» — 37 место;
  • «Ригла» — 42 место;
  • «Планета здоровья» — 47 место;
  • «ЗдравСити» — 51 место
  • «Озерки» — 57 место;
  • «Еаптека» — 60 место;
  • «Миницен» — 62 место;
  • «Фармленд» — 64 место;
  • «Апрель» — 76 место;
  • «Максавит» — 77 место;
  • «Вита-Экспресс» — 78 место;
  • «Самсон Фарма» — 80 место;
  • «Магнит аптека» — 87 место;
  • «Доктор Столетов» — 91 место;
  • «Живика» — 93 место;
  • «Здоров.ру» — 98 место;
  • «Монастырёв.ру» — 99 место.

В 2024 году исследование расширили, дополнив его анализом специфических особенностей отдельных сфер бизнеса. Были введены дополнительные рейтинги по категориям, соответствующим определенным направлениям ритейлеров. При оценке была учтена разница в условиях обслуживания клиентов, уровень профессиональной помощи при выборе товара, способы представления продукции в разных каналах и другое.

Так, в рейтинге покупательского опыта первой среди аптек стала «Ригла», в рейтинге опыта взаимодействия с технологиями — «Горздрав», а в рейтинге опыта получения заказа — «Самсон Фарма».

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