В рейтинг омниканальности крупнейших ритейлеров вошли 19 аптечных сетей
Опубликован рейтинг омниканальности крупнейших розничных ритейлеров Omni retail rating за 2024 года. Он основан на исследовании рынка ритейла, которое уже четвертый год проводит ИТ-интегратор AWG и аналитическая компания Data Insight. Исследование направлено на анализ каналов с точки зрения покупателей, выявление удобства взаимодействия с магазином вне зависимости от формата покупки — онлайн или офлайн.
|Омниканальность — это вид коммуникации между клиентами и представителями бизнеса, который объединяет разные каналы взаимодействия.
В общий рейтинг вошли 100 компаний, в категорию «аптека» попали 19:
- «Горздрав» — 25 место;
- «Аптека 36.6» — 33 место;
- «Аптека.ру» — 37 место;
- «Ригла» — 42 место;
- «Планета здоровья» — 47 место;
- «ЗдравСити» — 51 место
- «Озерки» — 57 место;
- «Еаптека» — 60 место;
- «Миницен» — 62 место;
- «Фармленд» — 64 место;
- «Апрель» — 76 место;
- «Максавит» — 77 место;
- «Вита-Экспресс» — 78 место;
- «Самсон Фарма» — 80 место;
- «Магнит аптека» — 87 место;
- «Доктор Столетов» — 91 место;
- «Живика» — 93 место;
- «Здоров.ру» — 98 место;
- «Монастырёв.ру» — 99 место.
В 2024 году исследование расширили, дополнив его анализом специфических особенностей отдельных сфер бизнеса. Были введены дополнительные рейтинги по категориям, соответствующим определенным направлениям ритейлеров. При оценке была учтена разница в условиях обслуживания клиентов, уровень профессиональной помощи при выборе товара, способы представления продукции в разных каналах и другое.
Так, в рейтинге покупательского опыта первой среди аптек стала «Ригла», в рейтинге опыта взаимодействия с технологиями — «Горздрав», а в рейтинге опыта получения заказа — «Самсон Фарма».
Нет комментариев
Комментариев: 0