В российский список Forbes попали обладатели фармацевтических активов

Forbes опубликовал рейтинг состояния 110 российских миллиардеров за 2023 год. В список попали владельцы фармацевтических активов.

На 28 место издание поместило Виктора Харитонина, чье состояние оценивается в 5 млрд долл. Он владеет долями в фармкомпаниях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум».



На 42 месте расположился Егор Кульков с состоянием в 3 млрд долл. Ему принадлежат доли в британском медицинском стартапе CMR Surgical и в российских фармацевтических производителях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум».

На 45 месте — , чье состояние оценивается в 2,9 млрд долл. Репик является основателем фармацевтической группы «Р-Фарм».

На 69 месте находится Владимир Евтушенков с 1,7 млрд долл. Его основной актив — АФК «Система», которая является акционером фармхолдинга «Биннофарм Групп». Ему принадлежит ряд производственных площадок, к примеру, «Синтез» в Кургане и «Алиум» в Московской области.

занимает 98 место с состоянием в 1,2 млрд долл. Его основной актив — фармацевтический холдинг «Протек», который объединяет производственные активы, дистрибьюторов и аптечную сеть. Они контролируют бренды аптечной сети «Ригла», аптек «Будь здоров» и дискаунтеров «Живика».