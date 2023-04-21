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В российский список...

В российский список Forbes попали обладатели фармацевтических активов

21.04.2023
16:13
Николай Соколов

В число российских миллиардеров из нового списка Forbes за 2023 год вошли владельцы фармацевтических активов. Среди них — Алексей Репик, Виктор Харитонин и Владимир Евтушенков.

Forbes опубликовал рейтинг состояния 110 российских миллиардеров за 2023 год. В список попали владельцы фармацевтических активов.

На 28 место издание поместило Виктора Харитонина, чье состояние оценивается в 5 млрд долл. Он владеет долями в фармкомпаниях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум».

На 42 месте расположился Егор Кульков с состоянием в 3 млрд долл. Ему принадлежат доли в британском медицинском стартапе CMR Surgical и в российских фармацевтических производителях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум».

На 45 месте — Алексей Репик, чье состояние оценивается в 2,9 млрд долл. Репик является основателем фармацевтической группы «Р-Фарм».

На 69 месте находится Владимир Евтушенков с 1,7 млрд долл. Его основной актив — АФК «Система», которая является акционером фармхолдинга «Биннофарм Групп». Ему принадлежит ряд производственных площадок, к примеру, «Синтез» в Кургане и «Алиум» в Московской области.

Вадим Якунин занимает 98 место с состоянием в 1,2 млрд долл. Его основной актив — фармацевтический холдинг «Протек», который объединяет производственные активы, дистрибьюторов и аптечную сеть. Они контролируют бренды аптечной сети «Ригла», аптек «Будь здоров» и дискаунтеров «Живика».

Персоны
Алексей Репик
Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Виктор Харитонин
Председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт»
Вадим Якунин
Председатель совета директоров ПАО «Протек»

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