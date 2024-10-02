В сети «Аптеки Алтая» назначат нового директора

Марина Годова станет новым директором АКГУП «Аптеки Алтая». Ее кандидатуру представило правительство Алтайского края. Депутаты на 33-й сессии краевого парламента поддержали предложение, сообщили в пресс-службе губернатора.

Годова начала трудовую деятельность в фармацевтической сфере в 1997 году. В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по теме «Управление и экономика фармации», аккредитацию специалиста.

АКГУП «Аптеки Алтая» занимается оптовой и розничной торговлей лекарств, в том числе отпуском льготных лекарств, а также аптечным производством готовых лекарственных форм.

В сеть входят 132 точки в 10 городах и 47 муниципальных образованиях Алтайского края. В состав входят 2 филиала — Завьяловский и Рубцовский. В Барнауле 10 аптечных подразделений.