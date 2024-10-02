Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиКарьера
В сети «Аптеки...

В сети «Аптеки Алтая» назначат нового директора

02.10.2024
17:00
Ринат Васбеев
Депутаты парламента Алтайского края утвердили кандидатуру Марины Годовой на должность директора АКГУП «Аптеки Алтая».
Марина Годова | Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Марина Годова станет новым директором АКГУП «Аптеки Алтая». Ее кандидатуру представило правительство Алтайского края. Депутаты на 33-й сессии краевого парламента поддержали предложение, сообщили в пресс-службе губернатора.

Годова начала трудовую деятельность в фармацевтической сфере в 1997 году. В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по теме «Управление и экономика фармации», аккредитацию специалиста.

АКГУП «Аптеки Алтая» занимается оптовой и розничной торговлей лекарств, в том числе отпуском льготных лекарств, а также аптечным производством готовых лекарственных форм.

В сеть входят 132 точки в 10 городах и 47 муниципальных образованиях Алтайского края. В состав входят 2 филиала — Завьяловский и Рубцовский. В Барнауле 10 аптечных подразделений.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.