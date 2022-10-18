Аптеки сообщили о краткосрочном сбое в системе МДЛП

Аптечные организации сообщили о проблемах в системе маркировки лекарственных средств. Служба поддержки «Честного знака» уведомила их электронным письмом: «Настоящим сообщением уведомляем Вас о текущей недоступности ФГИС МДЛП». Обработка документов приостановлена с 6:30 (мск), но они будут сохранены, сказано в сообщении. «В целях обеспечения корректной обработки загружаемых Вами документов просим Вас ограничить их количество до полного восстановления работы системы», — отметили в «Честном знаке».

Аптеки подтвердили «ФВ» возникшие проблемы. «Пока не проводим документы», — сказала председатель межрегиональной ассоциации развития фармацевтической отрасли «Аптечное дело» (Хакасия, Красноярский край) Анастасия Филиппова. По ее словам, старые приходы аптека реализовывать может, а новые — только с нарушением кассовой дисциплины.

Аптеки не могут принимать новый товар и реализовывать его, отметила директор сети «Здоровье» (Великий Новгород) Ольга Хруцкая. Это подтвердила президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) Наталья Назаренко: «Поступающий товар «встал» во всех аптеках». Это же «ФВ» сообщил директор рязанской сети «Фарма» Александр Миронов.

Назаренко добавила, что такой сбой в 2022 году происходит не впервые: в апреле аптеки дважды сталкивались с подобными остановками работы системы МДЛП.

На контуре МДЛП проводились технические работы, сообщили «ФВ» в пресс-службе ЦРПТ. «На текущий момент система работает в штатном режиме. При этом, на работе аптечного сегмента данная ситуация не отразилась и не могла отразиться, так как в соответствии с постановлением правительства № 1556 аптеки и медицинские организации могут принимать товар и продавать его без ожидания ответа от системы маркировки», — отметили в «Честном знаке».