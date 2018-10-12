В создание комплекса по производству лекарств в Брянской области будет инвестировано около 4 млрд рублей

ФГУП «Московский эндокринный завод» подписал соглашение по инвестиционному проекту на территории Брянской области «Создание промышленного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла на базе ФГУП «Московский эндокринный завод», сумма инвестиций 3,935 млрд руб. Подписание состоялось 2 ноября в рамках седьмого Славянского международного экономического форума.
«Мне приятно, что в регион приходит Московский эндокринный завод, с которым мы подписали соглашение об инвестициях около 4 миллиардов рублей. Благодаря этому будут задействованы те мощности, которые у нас есть в регионе, – это бывший завод по уничтожению химического оружия. И люди, которые там живут и работали на этом заводе, получат высокооплачиваемую работу, а наша страна получит ту импортозамещающую продукцию, которую мы покупали за рубежом», – заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Как сообщал «ФВ» ранее, комплекс объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Брянской области планируется полностью передать в собственность Московскому эндокринному заводу (МЭЗ) в первом квартале 2019 г. для создания филиала по производству активных фармсубстанций.
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