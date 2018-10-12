В создание комплекса по производству лекарств в Брянской области будет инвестировано около 4 млрд рублей

15:05
6 ноября 2018

Елена Сидорова

291

ФГУП «Московский эндокринный завод» подписал соглашение по инвестиционному проекту на территории Брянской области «Создание промышленного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла на базе ФГУП «Московский эндокринный завод», сумма инвестиций 3,935 млрд руб. Подписание состоялось 2 ноября в рамках седьмого Славянского международного экономического форума.

«Мне приятно, что в регион приходит Московский эндокринный завод, с которым мы подписали соглашение об инвестициях около 4 миллиардов рублей. Благодаря этому будут задействованы те мощности, которые у нас есть в регионе, – это бывший завод по уничтожению химического оружия. И люди, которые там живут и работали на этом заводе, получат высокооплачиваемую работу, а наша страна получит ту импортозамещающую продукцию, которую мы покупали за рубежом», – заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Как сообщал «ФВ» ранее, комплекс объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Брянской области планируется полностью передать в собственность Московскому эндокринному заводу (МЭЗ) в первом квартале 2019 г. для создания филиала по производству активных фармсубстанций.  

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
12.10.2018
Московский эндокринный завод готов закупать незарегистрированные в РФ обезболивающие для конкретных детей
20.06.2018
Почепский химзавод станет выпускать фармсубстанции для Московского эндокринного завода
16.03.2018
Сотрудники МЭЗ проконсультируют по вопросам легального оборота наркотиков
Популярное
04.11.2018
Создается новая аптечная ассоциация
4747
01.11.2018
Эксперт: план «Магнита» открыть 2000 аптек в 2019 году не выглядит реалистичным
1381
02.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 
1306
02.11.2018
В ЕС одобрен препарат компании Vertex для комбинированной терапии муковисцидоза
1284
02.11.2018
УФАС требует приостановить исполнение контрактов, заключенных без торгов с ГП НО «НОФ»
1277