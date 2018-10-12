В создание комплекса по производству лекарств в Брянской области будет инвестировано около 4 млрд рублей

«Мне приятно, что в регион приходит Московский эндокринный завод, с которым мы подписали соглашение об инвестициях около 4 миллиардов рублей. Благодаря этому будут задействованы те мощности, которые у нас есть в регионе, – это бывший завод по уничтожению химического оружия. И люди, которые там живут и работали на этом заводе, получат высокооплачиваемую работу, а наша страна получит ту импортозамещающую продукцию, которую мы покупали за рубежом», – заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как сообщал «ФВ» ранее, комплекс объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Брянской области планируется полностью передать в собственность Московскому эндокринному заводу (МЭЗ) в первом квартале 2019 г. для создания филиала по производству активных фармсубстанций.