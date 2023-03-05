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В январе натуральное...

В январе натуральное потребление лекарств вновь уменьшилось

05.03.2023
09:30
Вероника Догузова

Аптеки в январе 2023 года продали 430 млн упаковок лекарств – это на 5,9% меньше, чем в январе 2022 года, тогда было 676 млн упаковок. В январе текущего года покупатели аптек потратили на лекарства 112 млрд руб. — на 1,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Средняя цена на лекарственные средства выросла на 8% и составила 261 руб. за упаковку.

В аптеках страны в январе 2023 года реализовано 618 млн упаковок всего аптечного ассортимента на сумму 147 млрд руб. Продажи аптечных товаров относительно января 2022 года увеличились на 2,5% в денежном выражении. Натуральное потребление сократилось на 9%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Динамика аптечного рынка

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Источник: AlphaRM

Популярные лекарства

В январе покупатели больше всего расходовали денежные средства в аптеках на лекарства против простуды и кашля. Медикаментов этой группы было куплено россиянами на 6 млрд руб. Далее по популярности следуют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АПФ (5,7 млрд руб.) и лекарственные препараты для лечения насморка (5,4 млрд руб.). Противовирусные препараты, доминирующие в январе прошлого года, спустились на четвертое место в рейтинге (4,8 млрд руб.). На пятой позиции противовоспалительные и противоревматические препараты (4,8 млрд руб.). Антикоагулянты и вовсе покинули первую пятерку лидеров – в январе текущего года они занимают седьмую строчку.

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Источник: AlphaRM

В натуральном выражении лидирующая пятерка практически не изменилась с января 2022 года. Неординарным стало изменение первой позиции. Препараты от насморка поднялись на первое место, сместив анальгетики, доминирующие с 2020 года. За месяц в аптеках покупатели приобрели 33 млн упаковок средств для лечения насморка. Обезболивающие лекарства (анальгетики) стали менее популярны в январе текущего года. Если в 2022 году в этот период было продано 35 млн упаковок таких средств, то в текущем году на 13% меньше – 31 млн упаковок. Средства от простуды на третьей строчке, как и в прошлом году (26 млн упак.).

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Источник: AlphaRM

Падение лидеров

В рейтинге брендов также наблюдаются изменения. Лидером на рынке в январе, после продолжительного перерыва, вновь стал антикоагулянт «Ксарелто». Пока неизвестно, сохранится ли такая тенденция в течение года. В январе 2022 года «Ксарелто» занимал лишь четвертое место. На него покупатели потратили в январе нынешнего и прошлого года более 1 млрд руб. Противовирусный препарат «Арбидол» спустился на третью строчку рейтинга (объем рынка 831 млн руб.). В январе 2022 года посетители аптек израсходовали на «Арбидол» почти в четыре раза больше (более 3 млрд руб). На вторую позицию поднялся еще один антикоагулянт — «Эликвис» (объем продаж 991 млн руб).

У всех участников первой пятерки в январе наблюдается значительное снижение продаж. Максимальное сокращение в рублях у марки «Арбидол». Относительно января 2022 года рынок препарата снизился на 73%. Менее всего на изменения в розничном рынке отреагировал «Ксарелто» – сокращение на 13%.

Средняя стоимость упаковки брендов из ТОР5 значительно изменилась только у «Терафлю» – она составила 566 руб. В январе прошлого года упаковка «Терафлю» в среднем стоила 395 руб. «Ксарелто» из представленных препаратов в лидирующей пятерке самый дорогостоящий. В среднем покупатель за упаковку этого антикоагулянта платил более 3 тыс. руб. Средняя цена на антикоагулянт «Эликвис» – 1615 руб.

ТОР5 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе 2023 года

Рейтинг

Бренд

Аптечные продажи, млн руб.

Динамика продаж январь 2023/январь 2022, %

Средняя цена в январе 2023 года, руб.

2022

2023

Январь 2022

Январь 2023

4

1

Ксарелто

1197

1040

-13,1

3427

3

2

Эликвис

1386

991

-28,5

1615

1

3

Арбидол

3091

831

-73,1

570

2

4

Ингавирин

1403

816

-41,9

738

5

5

Терафлю

1136

710

-37,5

566

Источник: AlphaRM

Какие лекарства отличились

Среди препаратов в ТОР5 есть марки, стоимостные продажи которых резко увеличились по сравнению с январем прошлого года. К ним можно отнести гипогликемическое средство «Форсига» (+96,4%), а также гипотензивное средство «Эдарби» (+59,9%). Выросла популярность энтеросорбента «Полисорб» (+33,4%), средства для наружного применения «Акридерм» (+28,3%) и гепатопротектора «Урсосан» (+26,4%). Причем продажи перечисленных препаратов в натуральном выражении также в значительной степени увеличились.

ТОР5 брендов в стоимостном выражении по приросту продаж* на аптечном рынке в январе 2023 года

Рейтинг

Бренд

Фармакологическое действие

Аптечные продажи, млн руб.

Динамика продаж январь 2023/январь 2022, %

Январь 2022

Январь 2023

1

Форсига

Гипогликемическое средство

159

312

96,4

2

Эдарби

Блокирующее АТ1-рецепторы, гипотензивное средство

375

599

59,9

3

Полисорб

Адсорбирующее, детоксицирующее средство

217

290

33,4

4

Акридерм

Средство наружного применения при различных заболеваниях кожи

250

321

28,3

5

Урсосан

Гепатопротективное, желчегонное средство

362

458

26,4

Источник: AlphaRM

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