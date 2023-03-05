В январе натуральное потребление лекарств вновь уменьшилось
Аптеки в январе 2023 года продали 430 млн упаковок лекарств – это на 5,9% меньше, чем в январе 2022 года, тогда было 676 млн упаковок. В январе текущего года покупатели аптек потратили на лекарства 112 млрд руб. — на 1,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Средняя цена на лекарственные средства выросла на 8% и составила 261 руб. за упаковку.
В аптеках страны в январе 2023 года реализовано 618 млн упаковок всего аптечного ассортимента на сумму 147 млрд руб. Продажи аптечных товаров относительно января 2022 года увеличились на 2,5% в денежном выражении. Натуральное потребление сократилось на 9%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
Динамика аптечного рынка
Источник: AlphaRM
Популярные лекарства
В январе покупатели больше всего расходовали денежные средства в аптеках на лекарства против простуды и кашля. Медикаментов этой группы было куплено россиянами на 6 млрд руб. Далее по популярности следуют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АПФ (5,7 млрд руб.) и лекарственные препараты для лечения насморка (5,4 млрд руб.). Противовирусные препараты, доминирующие в январе прошлого года, спустились на четвертое место в рейтинге (4,8 млрд руб.). На пятой позиции противовоспалительные и противоревматические препараты (4,8 млрд руб.). Антикоагулянты и вовсе покинули первую пятерку лидеров – в январе текущего года они занимают седьмую строчку.
Источник: AlphaRM
В натуральном выражении лидирующая пятерка практически не изменилась с января 2022 года. Неординарным стало изменение первой позиции. Препараты от насморка поднялись на первое место, сместив анальгетики, доминирующие с 2020 года. За месяц в аптеках покупатели приобрели 33 млн упаковок средств для лечения насморка. Обезболивающие лекарства (анальгетики) стали менее популярны в январе текущего года. Если в 2022 году в этот период было продано 35 млн упаковок таких средств, то в текущем году на 13% меньше – 31 млн упаковок. Средства от простуды на третьей строчке, как и в прошлом году (26 млн упак.).
Источник: AlphaRM
Падение лидеров
В рейтинге брендов также наблюдаются изменения. Лидером на рынке в январе, после продолжительного перерыва, вновь стал антикоагулянт «Ксарелто». Пока неизвестно, сохранится ли такая тенденция в течение года. В январе 2022 года «Ксарелто» занимал лишь четвертое место. На него покупатели потратили в январе нынешнего и прошлого года более 1 млрд руб. Противовирусный препарат «Арбидол» спустился на третью строчку рейтинга (объем рынка 831 млн руб.). В январе 2022 года посетители аптек израсходовали на «Арбидол» почти в четыре раза больше (более 3 млрд руб). На вторую позицию поднялся еще один антикоагулянт — «Эликвис» (объем продаж 991 млн руб).
У всех участников первой пятерки в январе наблюдается значительное снижение продаж. Максимальное сокращение в рублях у марки «Арбидол». Относительно января 2022 года рынок препарата снизился на 73%. Менее всего на изменения в розничном рынке отреагировал «Ксарелто» – сокращение на 13%.
Средняя стоимость упаковки брендов из ТОР5 значительно изменилась только у «Терафлю» – она составила 566 руб. В январе прошлого года упаковка «Терафлю» в среднем стоила 395 руб. «Ксарелто» из представленных препаратов в лидирующей пятерке самый дорогостоящий. В среднем покупатель за упаковку этого антикоагулянта платил более 3 тыс. руб. Средняя цена на антикоагулянт «Эликвис» – 1615 руб.
|
ТОР5 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе 2023 года
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Аптечные продажи, млн руб.
|
Динамика продаж январь 2023/январь 2022, %
|
Средняя цена в январе 2023 года, руб.
|
2022
|
2023
|
Январь 2022
|
Январь 2023
|
4
|
1
|
Ксарелто
|
1197
|
1040
|
-13,1
|
3427
|
3
|
2
|
Эликвис
|
1386
|
991
|
-28,5
|
1615
|
1
|
3
|
Арбидол
|
3091
|
831
|
-73,1
|
570
|
2
|
4
|
Ингавирин
|
1403
|
816
|
-41,9
|
738
|
5
|
5
|
Терафлю
|
1136
|
710
|
-37,5
|
566
|
Источник: AlphaRM
Какие лекарства отличились
Среди препаратов в ТОР5 есть марки, стоимостные продажи которых резко увеличились по сравнению с январем прошлого года. К ним можно отнести гипогликемическое средство «Форсига» (+96,4%), а также гипотензивное средство «Эдарби» (+59,9%). Выросла популярность энтеросорбента «Полисорб» (+33,4%), средства для наружного применения «Акридерм» (+28,3%) и гепатопротектора «Урсосан» (+26,4%). Причем продажи перечисленных препаратов в натуральном выражении также в значительной степени увеличились.
|
ТОР5 брендов в стоимостном выражении по приросту продаж* на аптечном рынке в январе 2023 года
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Фармакологическое действие
|
Аптечные продажи, млн руб.
|
Динамика продаж январь 2023/январь 2022, %
|
Январь 2022
|
Январь 2023
|
1
|
Форсига
|
Гипогликемическое средство
|
159
|
312
|
96,4
|
2
|
Эдарби
|
Блокирующее АТ1-рецепторы, гипотензивное средство
|
375
|
599
|
59,9
|
3
|
Полисорб
|
Адсорбирующее, детоксицирующее средство
|
217
|
290
|
33,4
|
4
|
Акридерм
|
Средство наружного применения при различных заболеваниях кожи
|
250
|
321
|
28,3
|
5
|
Урсосан
|
Гепатопротективное, желчегонное средство
|
362
|
458
|
26,4
|
Источник: AlphaRM
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