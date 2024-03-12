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В январе продажи...

В январе продажи лекарств от простуды и кашля выросли на треть

12.03.2024
11:01
Вероника Догузова
По итогам января 2024 года посетители аптек приобрели 431 млн упаковок лекарств на более чем 132 млрд руб. — это больше на 17,7% в деньгах и на 0,2% в упаковках, чем январе 2023 года. Покупатели больше всего потратили на противопростудные и противокашлевые средства — более 8 млрд руб.
Фото: 123rf.com

В январе 2024 года продажи всего аптечного ассортимента (лекарства, БАД и прочий ассортимент) составили 170,6 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 года это больше на 15,7%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Натуральное потребление увеличилось на 1,2% — всего продано 625,9 млн упаковок.

Динамика продаж лекарств

По итогам января 2024 года из аптек было реализовано 431 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 132 млрд руб. В январе прошлого года аптеки продали 430 млн упаковок на 132 млрд руб. Около 151 млн упаковок на 25 млрд руб. было продано средств из категории прочего ассортимента. В первый месяц покупатели приобрели 44 млн упаковок БАД на 13 млрд руб.

У всех категорий аптечного ассортимента отмечено увеличение продаж как в рублях, так и в упаковках. Максимальный прирост относительно января 2023 года был у БАД. По сравнению с таким же периодом 2023 года их продажи увеличились на 23,6% в рублях и на 7,6% в упаковках. Потребление лекарств увеличилось в деньгах на 17,7%, а в упаковках — на 0,2%. Динамика прочего ассортимента не такая высокая — +3,1% в стоимостном выражении и +2,1% в натуральном.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Стоимость всех категорий аптечного товара в среднем повысилась с января прошлого года на 14%. Средняя цена одной упаковки лекарства составила 307 руб., БАД — 294 руб., а средство из дополнительного ассортимента стоило 167 руб. Более остальных средняя цена выросла на лекарства — по сравнению с январем 2023 года она увеличилась на 17,4%. Рост цены биодобавок составил 14,9%. Прочий ассортимент подорожал на 1%.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

За последние годы на аптечном рынке наблюдалось несколько всплесков покупательской активности. В 2022 году продажи повышались в марте, в 2023 году — в декабре, в январе текущего года спрос на лекарства достаточно высок относительно аналогичных периодов предыдущих лет.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Популярные лекарства

В январе 2024 года среди лекарств лидируют противопростудные и противокашлевые препараты (EphMRA-группа, 2-й уровень). На них покупатели потратили 8 млрд руб., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В упаковках продажи противопростудных препаратов увеличились на 12%.

На втором месте среди терапевтических групп — препараты для лечения заболеваний носа. Россияне израсходовали на них 6,6 млрд руб., это на 22% больше, чем в январе прошлого года. Натуральное потребление лекарств группы за это время выросло на 2,8%.

На третьем месте по продажам­ – ингибиторы АПФ. Покупатели потратили в январе на эти препараты больше на 16%, чем в январе прошлого года. В натуральных показателях потребление снизилось на 0,3%.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В ТОР10 брендов по объему стоимостных продаж в январе по-прежнему лидирует антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) от компании Bayer: относительно прошлогоднего января его продажи в рублях увеличились на 27,7%. Вторую строчку рейтинга занимает «Эликвис» с приростом в 24,8% в рублях. Бренд «Терафлю» от компании Haleon — на третьем месте, с приростом 39,6%. Марка «Терафлю» включает противопростудные препараты, а также препарат для лечения заболеваний горла. Противовирусный препарат «Ингавирин» производства «Валента» — на четвертой позиции, с приростом 17,9%. Противовирусный «Арбидол» от «Отисифарм» замыкает пятерку лидеров (+7,2%).

ТОР10 брендов на аптечном рынке лекарственных препаратов в январе 2024 года в стоимостном выражении

Рейтинг

Бренд

Корпорация

Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб.

Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, %

Январь 2023

Январь 2024

1

Ксарелто

Bayer

1040

1329

27,7

2

Эликвис

Pfizer

991

1237

24,8

3

Терафлю*

Haleon

710

990

39,6

4

Ингавирин

Валента Фармацевтика

816

961

17,9

5

Арбидол

Отисифарм

831

891

7,2

6

Нурофен

Reckitt Benckiser

620

828

33,6

7

Эдарби

Stada

599

805

34,3

8

Детралекс

Servier

651

734

12,7

9

Граммидин

Валента Фармацевтика

614

710

15,6

10

Пульмикорт

AstraZeneca

366

707

92,9

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

*Бренд «Терафлю» включает препараты EphMRA-групп: R2 — препараты для лечения заболеваний горла и R5 — противопростудные препараты без противомикробных компонентов.

По положительной динамике среди ТОР50 брендов отличился «Амоксиклав» от Sandoz — относительно января 2023 года рост его продаж в аптеках составил 267,4% (это почти в четыре раза больше). В рейтинге брендов антибактериальный препарат «Амоксиклав» находится на 34 позиции, однако в январе 2023 года он занимал 232 строчку. На втором месте по приросту продаж – «Назонекс» компании Organon. Лекарство применятся для терапии ринитов и часто назначается лор-врачами. Относительно января прошлого года продажи его выросли на 107,5%. Препарат для лечения астмы и ХОБЛ «Пульмикорт» от AstraZeneca — на третьей позиции по динамике продаж (+92,9%).

В первой десятке брендов, спрос на которые вырос, значительная часть препаратов применяются при простудных заболеваниях, гриппе, пневмониях и бронхитах. Это антибиотики, назальные средства, глюкокортикостероиды для ингаляций.

По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, в январе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ резко вырос. Возможно, это способствовало повышению спроса на противопростудные лекарства в аптеках страны.

ТОР10 брендов по приросту аптечных продаж** 2024 года в стоимостном выражении

Рейтинг по приросту продаж

Позиция в ТОР50

Бренд

Корпорация

Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб.

Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, %

Январь 2023

Январь 2024

1

34

Амоксиклав

Sandoz

121

444

267,4

2

49

Назонекс

Organon

164

341

107,5

3

10

Пульмикорт

AstraZeneca

366

707

92,9

4

18

Форсига

AstraZeneca

312

574

84,1

5

43

Панцеф

Alkaloid

235

369

57,4

6

41

Трипликсам

Servier

259

380

46,7

7

3

Терафлю

Haleon

710

990

39,6

8

15

Синупрет

Bionorica

427

590

38,4

9

23

Снуп

Stada

376

515

37,2

10

7

Эдарби

Stada

599

805

34,3

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

**Среди ТОР50 брендов

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