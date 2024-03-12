В январе продажи лекарств от простуды и кашля выросли на треть
В январе 2024 года продажи всего аптечного ассортимента (лекарства, БАД и прочий ассортимент) составили 170,6 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 года это больше на 15,7%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Натуральное потребление увеличилось на 1,2% — всего продано 625,9 млн упаковок.
Динамика продаж лекарств
По итогам января 2024 года из аптек было реализовано 431 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 132 млрд руб. В январе прошлого года аптеки продали 430 млн упаковок на 132 млрд руб. Около 151 млн упаковок на 25 млрд руб. было продано средств из категории прочего ассортимента. В первый месяц покупатели приобрели 44 млн упаковок БАД на 13 млрд руб.
У всех категорий аптечного ассортимента отмечено увеличение продаж как в рублях, так и в упаковках. Максимальный прирост относительно января 2023 года был у БАД. По сравнению с таким же периодом 2023 года их продажи увеличились на 23,6% в рублях и на 7,6% в упаковках. Потребление лекарств увеличилось в деньгах на 17,7%, а в упаковках — на 0,2%. Динамика прочего ассортимента не такая высокая — +3,1% в стоимостном выражении и +2,1% в натуральном.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Стоимость всех категорий аптечного товара в среднем повысилась с января прошлого года на 14%. Средняя цена одной упаковки лекарства составила 307 руб., БАД — 294 руб., а средство из дополнительного ассортимента стоило 167 руб. Более остальных средняя цена выросла на лекарства — по сравнению с январем 2023 года она увеличилась на 17,4%. Рост цены биодобавок составил 14,9%. Прочий ассортимент подорожал на 1%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
За последние годы на аптечном рынке наблюдалось несколько всплесков покупательской активности. В 2022 году продажи повышались в марте, в 2023 году — в декабре, в январе текущего года спрос на лекарства достаточно высок относительно аналогичных периодов предыдущих лет.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Популярные лекарства
В январе 2024 года среди лекарств лидируют противопростудные и противокашлевые препараты (EphMRA-группа, 2-й уровень). На них покупатели потратили 8 млрд руб., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В упаковках продажи противопростудных препаратов увеличились на 12%.
На втором месте среди терапевтических групп — препараты для лечения заболеваний носа. Россияне израсходовали на них 6,6 млрд руб., это на 22% больше, чем в январе прошлого года. Натуральное потребление лекарств группы за это время выросло на 2,8%.
На третьем месте по продажам – ингибиторы АПФ. Покупатели потратили в январе на эти препараты больше на 16%, чем в январе прошлого года. В натуральных показателях потребление снизилось на 0,3%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В ТОР10 брендов по объему стоимостных продаж в январе по-прежнему лидирует антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) от компании Bayer: относительно прошлогоднего января его продажи в рублях увеличились на 27,7%. Вторую строчку рейтинга занимает «Эликвис» с приростом в 24,8% в рублях. Бренд «Терафлю» от компании Haleon — на третьем месте, с приростом 39,6%. Марка «Терафлю» включает противопростудные препараты, а также препарат для лечения заболеваний горла. Противовирусный препарат «Ингавирин» производства «Валента» — на четвертой позиции, с приростом 17,9%. Противовирусный «Арбидол» от «Отисифарм» замыкает пятерку лидеров (+7,2%).
|
ТОР10 брендов на аптечном рынке лекарственных препаратов в январе 2024 года в стоимостном выражении
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Корпорация
|
Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб.
|
Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, %
|
Январь 2023
|
Январь 2024
|
1
|
Ксарелто
|
Bayer
|
1040
|
1329
|
27,7
|
2
|
Эликвис
|
Pfizer
|
991
|
1237
|
24,8
|
3
|
Терафлю*
|
Haleon
|
710
|
990
|
39,6
|
4
|
Ингавирин
|
Валента Фармацевтика
|
816
|
961
|
17,9
|
5
|
Арбидол
|
Отисифарм
|
831
|
891
|
7,2
|
6
|
Нурофен
|
Reckitt Benckiser
|
620
|
828
|
33,6
|
7
|
Эдарби
|
Stada
|
599
|
805
|
34,3
|
8
|
Детралекс
|
Servier
|
651
|
734
|
12,7
|
9
|
Граммидин
|
Валента Фармацевтика
|
614
|
710
|
15,6
|
10
|
Пульмикорт
|
AstraZeneca
|
366
|
707
|
92,9
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
*Бренд «Терафлю» включает препараты EphMRA-групп: R2 — препараты для лечения заболеваний горла и R5 — противопростудные препараты без противомикробных компонентов.
По положительной динамике среди ТОР50 брендов отличился «Амоксиклав» от Sandoz — относительно января 2023 года рост его продаж в аптеках составил 267,4% (это почти в четыре раза больше). В рейтинге брендов антибактериальный препарат «Амоксиклав» находится на 34 позиции, однако в январе 2023 года он занимал 232 строчку. На втором месте по приросту продаж – «Назонекс» компании Organon. Лекарство применятся для терапии ринитов и часто назначается лор-врачами. Относительно января прошлого года продажи его выросли на 107,5%. Препарат для лечения астмы и ХОБЛ «Пульмикорт» от AstraZeneca — на третьей позиции по динамике продаж (+92,9%).
В первой десятке брендов, спрос на которые вырос, значительная часть препаратов применяются при простудных заболеваниях, гриппе, пневмониях и бронхитах. Это антибиотики, назальные средства, глюкокортикостероиды для ингаляций.
По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, в январе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ резко вырос. Возможно, это способствовало повышению спроса на противопростудные лекарства в аптеках страны.
|
ТОР10 брендов по приросту аптечных продаж** 2024 года в стоимостном выражении
|
Рейтинг по приросту продаж
|
Позиция в ТОР50
|
Бренд
|
Корпорация
|
Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб.
|
Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, %
|
Январь 2023
|
Январь 2024
|
1
|
34
|
Амоксиклав
|
Sandoz
|
121
|
444
|
267,4
|
2
|
49
|
Назонекс
|
Organon
|
164
|
341
|
107,5
|
3
|
10
|
Пульмикорт
|
AstraZeneca
|
366
|
707
|
92,9
|
4
|
18
|
Форсига
|
AstraZeneca
|
312
|
574
|
84,1
|
5
|
43
|
Панцеф
|
Alkaloid
|
235
|
369
|
57,4
|
6
|
41
|
Трипликсам
|
Servier
|
259
|
380
|
46,7
|
7
|
3
|
Терафлю
|
Haleon
|
710
|
990
|
39,6
|
8
|
15
|
Синупрет
|
Bionorica
|
427
|
590
|
38,4
|
9
|
23
|
Снуп
|
Stada
|
376
|
515
|
37,2
|
10
|
7
|
Эдарби
|
Stada
|
599
|
805
|
34,3
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
**Среди ТОР50 брендов
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