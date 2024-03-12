В январе продажи лекарств от простуды и кашля выросли на треть

В январе 2024 года продажи всего аптечного ассортимента (лекарства, БАД и прочий ассортимент) составили 170,6 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 года это больше на 15,7%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Натуральное потребление увеличилось на 1,2% — всего продано 625,9 млн упаковок.

Динамика продаж лекарств

По итогам января 2024 года из аптек было реализовано 431 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 132 млрд руб. В январе прошлого года аптеки продали 430 млн упаковок на 132 млрд руб. Около 151 млн упаковок на 25 млрд руб. было продано средств из категории прочего ассортимента. В первый месяц покупатели приобрели 44 млн упаковок БАД на 13 млрд руб.

У всех категорий аптечного ассортимента отмечено увеличение продаж как в рублях, так и в упаковках. Максимальный прирост относительно января 2023 года был у БАД. По сравнению с таким же периодом 2023 года их продажи увеличились на 23,6% в рублях и на 7,6% в упаковках. Потребление лекарств увеличилось в деньгах на 17,7%, а в упаковках — на 0,2%. Динамика прочего ассортимента не такая высокая — +3,1% в стоимостном выражении и +2,1% в натуральном.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Стоимость всех категорий аптечного товара в среднем повысилась с января прошлого года на 14%. Средняя цена одной упаковки лекарства составила 307 руб., БАД — 294 руб., а средство из дополнительного ассортимента стоило 167 руб. Более остальных средняя цена выросла на лекарства — по сравнению с январем 2023 года она увеличилась на 17,4%. Рост цены биодобавок составил 14,9%. Прочий ассортимент подорожал на 1%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

За последние годы на аптечном рынке наблюдалось несколько всплесков покупательской активности. В 2022 году продажи повышались в марте, в 2023 году — в декабре, в январе текущего года спрос на лекарства достаточно высок относительно аналогичных периодов предыдущих лет.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Популярные лекарства

В январе 2024 года среди лекарств лидируют противопростудные и противокашлевые препараты (EphMRA-группа, 2-й уровень). На них покупатели потратили 8 млрд руб., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В упаковках продажи противопростудных препаратов увеличились на 12%.

На втором месте среди терапевтических групп — препараты для лечения заболеваний носа. Россияне израсходовали на них 6,6 млрд руб., это на 22% больше, чем в январе прошлого года. Натуральное потребление лекарств группы за это время выросло на 2,8%.

На третьем месте по продажам­ – ингибиторы АПФ. Покупатели потратили в январе на эти препараты больше на 16%, чем в январе прошлого года. В натуральных показателях потребление снизилось на 0,3%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В ТОР10 брендов по объему стоимостных продаж в январе по-прежнему лидирует антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) от компании Bayer: относительно прошлогоднего января его продажи в рублях увеличились на 27,7%. Вторую строчку рейтинга занимает «Эликвис» с приростом в 24,8% в рублях. Бренд «Терафлю» от компании Haleon — на третьем месте, с приростом 39,6%. Марка «Терафлю» включает противопростудные препараты, а также препарат для лечения заболеваний горла. Противовирусный препарат «Ингавирин» производства «Валента» — на четвертой позиции, с приростом 17,9%. Противовирусный «Арбидол» от «Отисифарм» замыкает пятерку лидеров (+7,2%).

ТОР10 брендов на аптечном рынке лекарственных препаратов в январе 2024 года в стоимостном выражении Рейтинг Бренд Корпорация Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб. Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, % Январь 2023 Январь 2024 1 Ксарелто Bayer 1040 1329 27,7 2 Эликвис Pfizer 991 1237 24,8 3 Терафлю* Haleon 710 990 39,6 4 Ингавирин Валента Фармацевтика 816 961 17,9 5 Арбидол Отисифарм 831 891 7,2 6 Нурофен Reckitt Benckiser 620 828 33,6 7 Эдарби Stada 599 805 34,3 8 Детралекс Servier 651 734 12,7 9 Граммидин Валента Фармацевтика 614 710 15,6 10 Пульмикорт AstraZeneca 366 707 92,9 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

*Бренд «Терафлю» включает препараты EphMRA-групп: R2 — препараты для лечения заболеваний горла и R5 — противопростудные препараты без противомикробных компонентов.

По положительной динамике среди ТОР50 брендов отличился «Амоксиклав» от Sandoz — относительно января 2023 года рост его продаж в аптеках составил 267,4% (это почти в четыре раза больше). В рейтинге брендов антибактериальный препарат «Амоксиклав» находится на 34 позиции, однако в январе 2023 года он занимал 232 строчку. На втором месте по приросту продаж – «Назонекс» компании Organon. Лекарство применятся для терапии ринитов и часто назначается лор-врачами. Относительно января прошлого года продажи его выросли на 107,5%. Препарат для лечения астмы и ХОБЛ «Пульмикорт» от AstraZeneca — на третьей позиции по динамике продаж (+92,9%).

В первой десятке брендов, спрос на которые вырос, значительная часть препаратов применяются при простудных заболеваниях, гриппе, пневмониях и бронхитах. Это антибиотики, назальные средства, глюкокортикостероиды для ингаляций.

По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, в январе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ резко вырос. Возможно, это способствовало повышению спроса на противопростудные лекарства в аптеках страны.

ТОР10 брендов по приросту аптечных продаж** 2024 года в стоимостном выражении Рейтинг по приросту продаж Позиция в ТОР50 Бренд Корпорация Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб. Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, % Январь 2023 Январь 2024 1 34 Амоксиклав Sandoz 121 444 267,4 2 49 Назонекс Organon 164 341 107,5 3 10 Пульмикорт AstraZeneca 366 707 92,9 4 18 Форсига AstraZeneca 312 574 84,1 5 43 Панцеф Alkaloid 235 369 57,4 6 41 Трипликсам Servier 259 380 46,7 7 3 Терафлю Haleon 710 990 39,6 8 15 Синупрет Bionorica 427 590 38,4 9 23 Снуп Stada 376 515 37,2 10 7 Эдарби Stada 599 805 34,3 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»